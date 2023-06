Andrzej Rybiński opowiada o różnych odcieniach miłości. Kogo kocha wokalista?

Znakiem rozpoznawczym Andrzeja Rybińskiego jest serdeczny uśmiech, który wręcz nie schodzi z jego twarzy. W sumie nie ma się co dziwić, bo artysta prywatnie jest bardzo szczęśliwym i poukładanym człowiekiem. Spokój i spełnienie odnalazł przy drugiej żonie Jolancie Szymańskiej. - Może to trywialne, ale tak naprawdę do życia napędza mnie miłość. To jest chyba najważniejsze. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie chodzi tu tylko o miłość mężczyzny do kobiety, ale tych miłości jest naprawdę wiele. Im jesteśmy starsi, tym odkrywamy coraz nowsze i ciekawsze jej odcienie. Miłość jest motorem do tego, żeby żyć, żeby być, żeby kochać innych ludzi i inne stworzenia również, bo przecież miłość do zwierząt jest niebywale istotna - mówi „Super Expressowi” pan Andrzej, którego wielką miłością są również wnuki Mikołaj i Adam, którzy choć są bardzo muzykalni nie idą w ślady sławnego dziadka i nie marzą o karierze estradowej.

Andrzej Rybiński po koncertach gna do domu

Gwiazdor przyznaje, że z wiekiem stał się domatorem. - Teraz już jestem domatorem. Wciąż gram dużo koncertów, więc ciągle jestem w podróży, dlatego nawet nie szukam żadnych zorganizowanych wczasów, ale z radością wracam do domu i tam odpoczywam. Czasem coś ugotuję, ale częściej to żona lub syn czekają z dobrym obiadem - zdradza muzyk. Andrzej Rybiński w Opolu zaśpiewa, m.in. piosenkę „Czas relaksu”, do której wykonania zaprosił Danutę Błażejczyk.

