Wstrząsające!

Andrzej Seweryn brutalnie pobity w teatrze?! Sensacyjne doniesienia prokuratury i zeznania oskarżonego muzyka

Teatr, wydawać by się mogło, jest miejscem kultury. A mimo to, stał się areną walki. Jak dowiedział się "Super Express" doszło tam do incydentu z udziałem znanego muzyka - Witolda Mikołajczuka (42 l.). Prokuratura oskarża go o to, że miał uderzyć pięścią w żebra Andrzeja Seweryna (77 l.), w wyniku czego doznał on powierzchniowego urazu klatki piersiowej.