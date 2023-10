Andrzej Seweryn w końcu się przyznał. Chodzi o jego dzieci

Maria Seweryn to jego córka z drugiego małżeństwa z aktorką Krystyną Jandą. Po rozwodzie Andrzej Seweryn wyjechał do Francji, gdzie ożenił się najpierw z Laurence Bourdil (1982–1987), z którą ma syna Yanna (41 l.) - operatora filmowego po łódzkiej filmówce, a potem wziął ślub z libańską aktorką Mireille Maalouf (1988–2012), z którą ma syna Maximiliena, także aktora. Syn Seweryna zagrał m.in. w "Notre-Dame płonie" oraz w filmie Jana Holoubka "Doppelgänger. Sobowtór". Niedawno gościł na warszawskiej premierze produkcji. Niestety synowie Andrzeja Seweryna nie mówią po polsku.

- To była poważna porażka — moje przeszłe życie rodzinne. Dzieci mają prawo do pretensji do mnie i nie żądam od nich, żeby o tym zapomniały - wyznał Andrzej Seweryn w rozmowie z magazynem "Viva". - Moje żądania dotyczą tylko mnie samego. Staram się wyciągać wnioski z tych porażek, dobrze je przeanalizować i nie uciekać przed własną winą. Aż tak bezlitosny wobec siebie jak ja, to chyba nikt inny nie jest. Może to pani napisać dużymi literami" - zaznaczył.

Teraz, gdy jego relacje z dziećmi są poprawne, Sewerynowi marzy się produkcja z dziećmi. - Bardzo bym chciał, żeby Maria mnie wyreżyserowała, aby Maksymilian zagrał ze mną w jakimś przedstawieniu - wyjawił.

