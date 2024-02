Anita Werner to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Prezenterka TVN cieszy się niebywałą sympatią widzów, o czym świadczy chociażby fakt, że w mediach społecznościowych śledzą ją tysiące osób. A tam Anita Werner nie skąpi im informacji na temat swojego życia - zarówno zawodowego, jak i prywatnego. W przeszłości los jej nie oszczędził. Była bowiem przed laty związana z podróżnikiem i fotografem Kacprem Godyckim-Ćwirko. Mężczyzna zginął jednak w 2012 roku podczas podróży po Afryce. Dziennikarka musiała długo dochodzić do siebie po tej tragedii, aż w 2018 roku (przynajmniej oficjalnie) związała się z dziennikarzem sportowym. Anita Werner i Michał Kołodziejczak są ze sobą do dziś i aż serce się raduje, patrząc na ich szczęście. Niedawno para postanowiła pochwalić się czymś ze swoimi fanami. Mają powody do świętowania!

Anita Werner i Michał Kołodziejczak mają powody do świętowania! Wielka radość, wysyp gratulacji

Anita Werner opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym jest ona oraz jej ukochany - Michał Kołodziejczak. Okazja jest wyjątkowa, ponieważ mężczyzna właśnie skończył 43 lata! Para uśmiecha się do obiektywu, a Werner składa partnerowi życzenia urodzinowe w towarzystwie pięknego tortu, który został udekorowany w wyjątkowy sposób.

- Ktoś tu miał właśnie urodziny! I właśnie zakończyliśmy świętowanie! Michał skończył 43 lata i mówi, że to więcej niż maraton - śmieje się Anita Werner w opisie do zdjęcia.

W komentarzach wysyp gratulacji i życzeń dla Kołodziejczaka. Przy okazji fani zauważyli, że para świetnie się razem prezentuje. - Pięknie wyglądacie. (...) Wszystkiego, co najpiękniejsze - czytamy. Cóż, pozostaje nam tylko się dołączyć: sto lat!

