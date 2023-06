Anna Guzik biegała bez ubrania po ogrodzie! Teraz pokazała nieziemskie nogi. Faceci oszaleli!

Kurzajewski przeżyje to po raz pierwszy. Cichopek trzyma kciuki!

Anna Guzik zszokowała swoją szczerością. Wydawało się, że taki sekret trzymać będzie w tajemnicy. Popularna Żaneta z "Na Wspólnej" jednak postanowiła opowiedzieć pikantną historię w rozmowie Żurnalistą. Zaczęło się od zakładu z mężem. - Nie wiem, skąd w ogóle wyszedł ten pomysł, że nie przebiegnę goło po ogrodzie. Ja nie przebiegnę na golasa po ogrodzie? Oczywiście, że przebiegnę. Przy opadniętej szczęce mojego męża rozebrałam się i przebiegłam w deszczu po ogrodzie, a on mi potem pokazuje: A my mamy monitoring - wspominała Anna Guzik, która jakiś czas temu mocno zmieniła swoją sylwetkę. Aktorka zrzuciła aż 14 kilogramów! Długo po metamorfozie zaprezentowała zdjęcie, na którym widać jej obłędne nogi.

Anna Guzik pokazała nieziemskie nogi. Wymowne komentarze. "Perfection Beauty"

Popularna Żaneta z "Na Wspólnej" zaprezentowała się w króciutkiej mini, a faceci po prostu oszaleli na ten widok! Pod zdjęciem Anny Guzik pojawiło mnóstwo "lajków", a także emotek z ogniem i serduszkami. Nogi aktorki wyglądają naprawdę nieziemsko! Nie zabrakło także wymownych komentarzy. "Perfection Beauty", "Noooooooogi" - pisali użytkownicy Instagrama. W rozmowie z Żurnalistą Anna Guzik odniosła się także do swoich wcześniejszych problemów w wagą. - Nie spałam regularnie, nie jadałam regularnie i rozjechał mi się system metaboliczny i endokrynologiczny - wyznała. - Było to dla mnie strasznie przykre, bo to nie była moja wina - dodała ze smutkiem aktorka. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniła się Anna Guzik i jak wyglądają jej nogi. Na dziesiątym slajdzie prezentujemy zdjęcie, które rozpaliło internautów.