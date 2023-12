Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" zdradzili swoje plany na przyszłość. "Myślimy o tym"

Anna i Jakub to jedna z nielicznych par, która przetrwała 10. edycję programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo nie zapowiadało się na to, że połączy ich gorące uczucie, finalnie to właśnie oni postanowili kontynuować znajomość po emisji show. Co więcej, mają poważne plany na przyszłość.