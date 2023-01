i Autor: AKPA

"No, nie wyprę się"

Anna Kalczyńska złamała prawo! Pokazała materiał dowodowy

cgw 18:50

Anna Kalczyńska (47 l.) opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie mandatu, jaki dostała za złamanie prawa drogowego. Dziennikarka "Dzień dobry TVN" przyznała się do zarzucanego jej czynu i dała do zrozumienia, że zamierza opłacić mandat."16 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h na Poniatowskim = 200 zł" - napisała.