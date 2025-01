Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Anna Lewandowska to nie tylko sportsmenka, ale również doskonale prosperująca bizneswoman. Żona Lewandowskiego ma kilkanaście biznesów, które idą doskonale. Prócz tego Ania spełnia się jako influencerka, na jej instagramowym koncie często pojawiają się różnego rodzaju reklamy, za które z pewnością dostaje niemałe wynagrodzenie. Lewandowska to też fanka mody. Gwiazda dodaje w mediach społecznościowych zdjęcia swoich stylizacji - najczęściej są to markowe ubrania i dodatki. Niedawno pochwaliła się kurtką polskiej marki.

Anna Lewandowska paraduje w kurtce polskiej marki, która kosztuje kilka tysięcy złotych

Anna Lewandowska na opublikowanym przez siebie zdjęciu zapozowała w dość nietuzinkowej stylizacji. Gwiazda do błyszczących kozaków na wysokich obcasach dodała czarne legginsy oraz top w tym samym kolorze. Jakby tego było mało, na wierz zarzuciła kurtkę znanej polskiej marki - Misbhv. Parząc na ceny odzieży tej marki, można podejrzewać, że ten model kosztował około 8 tysięcy złotych.

Anna Lewandowska uwielbia drogie torebki

Anna Lewandowska to też fanka markowych torebek. Jej kolekcja kosztuje krocie. W garderobie "Lewej" znaleźć można modele od najbardziej znanych domów mody, takich jak Hermes, Chanel, Dior, Gucci czy Saint Laurent. Niektóre kosztują nawet kilkaset tysięcy złotych.

Faktem jest, że też przestałam się biczować za to, że mamy pieniądze. Jak wcześniej dostawałam jakieś luksusowe torebki i jechaliśmy na obiad do mamy Roberta, to je zostawiałam w aucie. Jak wychodziliśmy na ulicę i widziałam, że idą paparazzi, też zostawiałam torebkę w aucie, bo wiedziałam, że zawsze takie zdjęcia są wodą na młyn hejterów - mówiła w rozmowie z Moniką Sobień-Górską Lewandowska.

