Anna Lewandowska nagrywała dla fanek, ale Laura i Klara dodały trochę od siebie. "Przepraszam za zakłócenia"

To, co się wynosi z domu i to, jak mama nas wychowała i co nam powtarzała, to jest taka pewna kontynuacja tych wartości i tej empatii. Myślę, że ta empatia jest istotna i gdzieś zauważam, jaką relację mają dziewczynki między sobą, jak coś się dzieje, to idą w ogień za sobą. I na pewno ten szacunek do drugiego człowieka, tym bardziej, że wychowują się w majętnym domu i można by myśleć, że to jest do zbudowania o wiele trudniejsze... Nie oszukujemy, nie malujemy trawy na zielono - jest jak jest, dzieci się wychowują w innym standardzie na pewno, natomiast i tak staramy się, żeby to było wszystko przyziemne - podkreśliła.