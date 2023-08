Anna Mucha wzięła ślub z Jakubem Wonsem? Jej słowa zdecydowanie na to wskazują. - Tak! Tak to się musiało skończyć! Jesteśmy małżeństwem! - napisała gwiazda "M jak miłość". Dodała jednak, że "z niezłym stażem". I to właśnie brzmi podejrzanie. Po dłuższej analizie wygląda na to, że Anna Mucha i Jakub Wons, owszem, wzięli ślub i są małżeństwem, ale tylko w teatrze. Okazuje się bowiem, że obydwoje grają razem w sztuce "O mało co…". Poza nimi w obsadzie znajdują się m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Natalia Iwańśka. A może w życiu prywatnym Anna Mucha i Jakub Wons też już powiedzieli sobie "tak"? Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje od gwiazdy serialu "M jak miłość". W końcu o tym, że para razem zamieszkała pisaliśmy już ponad dwa lata temu. Na razie zachwycamy się gustowną kreacją aktorki. Przypomnijmy, że wcześniej Anna Mucha związana była m.in. z Kubą Wojewódzkim. Z kolei z długoletniej relacji z Marcelem Sorą ma dwójkę dzieci: córkę Stefanię (12 l.) i syna Teodora (9 l.).

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Anna Mucha