Anna Popek opowiedziała o bólu i trudzie ostatnich dni. Była na pielgrzymce. Po wszystkim musiała iść do specjalisty

Anna Popek poszła na pielgrzymkę

Anna Popek otworzyła się przed swoimi fanami i obserwatorami w mediach społecznościowych. Gwiazda TVP wyjawiła, że w ostatnich dniach uczestniczyła w pielgrzymce do Częstochowy. Jak się okazuje wcale nie było łatwo. "Idziemy długo - wczoraj przeszliśmy ponad 40 km ze wsi Wiewiec do Częstochowy - zajęło nam to 11 godzin. Było gorąco i padał deszcz, bolały nas nogi, czuliśmy osłabienie i potem znowu przypływ sił" - pisze Anna Popek na Instagramie. Dlaczego 55-letnia prowadząca "Pytanie na śniadanie" zdecydowała się na uczestnictwo w pielgrzymce? "Pielgrzymowanie to jakby poznawanie rzeczywistości równoległej, która idzie wraz z nami przez życie, tylko nie zwracamy na nią uwagi. A to właśnie ona, jej bieg najbardziej wpływa na nasze życie [...] Bez tej ciszy, bez samotności, bez wysiłku drogi nie pojmiemy, jaki jest sens naszego istnienia" - podkreśla.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" udała się do specjalisty

Po pielgrzymce Anna Popek musiała oddać się w ręce specjalisty, który pomógł jej zregenerować siły i ciało po przejściu tylu kilometrów. W tym celu udała na relaksujący zabieg do SPA. - Przemaszerowałam 45 kilometrów i zasłużyłam na masaż, zwłaszcza moje nogi. Ciało też musi odpocząć - pozdrowiła prosto z gabinetu Anna Popek.

