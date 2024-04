Anna Samusionek nago niczym 19-letnia muza słynnego malarza. Zaprosiła do zagadki

mga 17:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

"Śniadanie na trawie" to jeden z najsłynniejszych obrazów świata. W 1863 roku namalował go francuski malarz Édouard Manet (61 l.). Wiadomo, że do postaci nagiej kobiety pozowała modelka i malarka Victorine Meurent (+83 l.). Anna Samusionek ujawniła, że była modelką polskiej wersji "Śniadania na trawie"!