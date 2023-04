Małgorzata Rozenek wkręcona w oszustwo. Apeluje do fanów: "Nie klikajcie w te linki!"

Od ponad roku Antek Królikowski mierzy się z problemami prywatnymi i ogromnym hejtem. Na kilka miesięcy wycofał się z show-biznesu, ale znów ciągnie go do pracy. Aktor wziął właśnie udział w promocji nadchodzącego wydarzenia z dziedziny sportów walki. Do sieci trafiło filmowe wideo „Warszawski Fight Club”, w którym Antek Królikowski bije się na pięści z innymi aktorami – m.in. znanym z serialu „Barwy szczęścia” Markiem Molakiem (33 l.).

Antek Królikowski wraca do aktorstwa

Twórcy spotu inspirowali się scenami z filmu „Podziemny krąg” z Bradem Pittem (60 l.) i Edwardem Nortonem (54 l.). Co widać nawet po samych zdjęciach, Antek Królikowski dał z siebie wszystko. Świetnie zagrał i po raz pierwszy od dawna znów może czytać o sobie w sieci pozytywne komentarze.

- Zdaje się, że Królikowski powrócił ostatecznie do działalności zawodowej i mimo wielu trudności w życiu osobistym, realizuje nowe zlecenia. Obecnie pracuje nad kilkoma projektami. Dostając tę propozycję podszedł do tematu mocno filmowo, postanowił zrobić coś więcej niż tylko sztampowy komercyjny zwiastun - mówi nam osoba z bliskiego otoczenia Królikowskiego.

Czekamy teraz na powrót Antka do filmów i seriali.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda pobity Antek Królikowski: