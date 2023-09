Pisywałem piosenki tuż po wstaniu z łóżka, nawet jeszcze przed umyciem zębów, żeby nie zakłócać błogiego posennego nastroju. No i któregoś dnia siadłem w bieliźnie i betach i przypomniał mi się wczorajszy wieczór. Otóż pewna firma polonijna, która chciała mnie zatrudnić, poprosiła o CV. Kilka godzin "rzeźbiłem" swój życiorys i teraz mając jeszcze głowę pełną wczorajszych myśli, pomyślałem "a może by napisać życiorys, ale w trochę innej formie?". I tak, gdzieś do czternastej cały ten tekst "spłynął" do kajetu w kratkę, w którym zapisywałem pomysły. Mój ojciec naprawdę "martenowski stawiał piec", dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem "wujek Józek zmarł" (Józef Stalin - red.), ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało "wiatr odnowy wiał". Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu? A dla publiczności? Pewnie nie. Z drugiej strony - myślałem - taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój, ani nawet na singla. Ot taka "upchajdziura". Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia: "klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd" to przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Kiedy przyniosłem tekst na próbę, wielkiego entuzjazmu nie było, za to był kłopot - Zbyszek nie wyobrażał sobie, że nie on to zaśpiewa. Chyba nie dałby rady, skoro podczas nagrania Grzesiek Markowski "walczył" z piosenką przez cały dzień. Coś chciał zmieniać, coś dodawać i tu determinacją wykazał się Hołdys. "Ma być monotonnie, opowiadająco" - upierał się. No, szło nam tak ciężko, że w pewnym momencie w ogóle chcieliśmy to rzucić - wspominał Bogdan Olewicz.