Barbara Sienkiewicz znana jest przede wszystkim z ról w serialach "Ranczo" czy "M jak Miłość", ale największą sławę dał jej przydomek "najstarszej matki w Polsce", który zyskała tuż po tym, jak w wieku 60 lat urodziła bliźniaki! Stało się to w 2015 roku. Wówczas aktorka musiała zmierzyć się z ogromną falą krytyki. Zarzucano jej, że "to na pewno in vitro", że ciąża w tym wieku jest "samolubna" i "ryzykowna". Sienkiewicz odpierała zarzuty, twierdząc, że zaszła w ciążę w sposób naturalny. Nie chciała natomiast mówić o ojcu dzieci. W końcu usunęła się z życia w blasku fleszy, najpewniej nie chcąc narażać maluchów na medialny rozgłos. Wcześniej sama pozowała jednak z nimi przed fotografami i rozmawiała z dziennikarzami. Czym dziś zajmuje się aktorka z serialu "Ranczo"? Okazuje się, że Barbara Sienkiewicz niedawno wróciła do pracy.

Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki w wieku 60 lat! Aktorka serialu "Ranczo" zaskoczyła wszystkich

Barbara Sienkiewicz dziś żyje szczęśliwie i chroni prywatność swojej rodziny. Jej dzieci mają po 8 lat. A ona sama, jak donosi Plejada, wróciła niedawno do pracy. Potwierdza strona FilmPolski.pl!

- "Najstarsza matka w Polsce" w tym roku zagrała w dwóch serialach telewizyjnych. Nie były to jednak duże role, a jedynie epizody. Mogliśmy obejrzeć ją na antenie TVP2 w "Na dobre i na złe" w roli pielęgniarki oraz w polsatowskich "Przyjaciółkach" jako woźną w szkole - pisze Plejada. - "Teraz, kiedy dzieci są już duże, Barbara postanowiła wrócić do zawodu. Planuje częściej występować. Liczy na fajne role" - zdradziła koleżanka Barbary Sienkiewicz, cytowana przez serwis.

Historia Barbary Sienkiewicz do dziś wspominana jest z sentymentem, choć swego czasu budziła naprawdę gorące dyskusje na temat matek, które decydują się na potomstwo w dojrzałym wieku.

