Bardzo smutne informacje napłynęły z domu Cugowskich! Syn gwiazdy "Budki Suflera" właśnie to ogłosił

Chris Cugowski jest najmłodszym synem Krzysztofa Cugowskiego. Niedawno świętował 25. urodziny. Od jakiegoś czasu najmłodszy z synów gwiazdy "Budki Sulfera" podbija polski show-biznes. Wcześniej kilka lat temu spędził za granicą, dokładnie w Wielkiej Brytanii. Polskiej publiczności dał się poznać, występując w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". W ostatniej rozmowie podzielił się smutnym wyznaniem. O co chodzi? Poznajcie szczegóły.

Chris Cugowski przekazał smutne informacje. Rozstał się z ukochaną

Chris Cugowski niecały rok był w związku z popularną tancerką Julią Adamczyk, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie "You Can Dance". Jak jednak wyznał w ostatniej rozmowie z "Na Żywo", związek z tancerką się rozpadł. Dla fanów było to nie lada zaskoczenie.

- Tak, rozstaliśmy się. Niczego nie żałuję, byliśmy razem niecały rok, przeżyliśmy wiele pięknych chwil, ale nasze drogi się rozeszły - wyznał Cugowski w rozmowie z "Na żywo".

