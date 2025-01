Bardzo zła wiadomość! Nie żyje wielka polska aktorka. Miała 102 lata

Bardzo smutna wiadomość do nas dotarła. 31 grudnia 2024 zmarła, w wieku 102 lat, wieloletnia aktorka naszego teatru, Maria Bakka – Gierszanin. Maria Bakka – Gierszanin urodziła się w Warszawie, 9 marca 1922 roku. W Szczecinie zamieszkała w 1959 roku. Najpierw związana była z Państwowymi Teatrami Dramatycznymi, a po ich rozdzieleniu w latach 70. ub. wieku – z Teatrem Polskim. Z naszym teatrem aktorka współpracowała także po przejściu na emeryturę. W 2009 roku Pani Maria zagrała główną rolę w przedstawieniu pt. "Dawno temu dziś" - miała wtedy 87 lat. Za rolę Babki w tej inscenizacji była nominowana do nagrody w prestiżowym plebiscycie teatralnym Pomorza Zachodniego pn. "Bursztynowy Pierścień". Z kolei w 2012 roku, mając 90 lat, aktorka wystąpiła w spektaklu: "Sedinum, prochy i rock and roll".Rodzinie Pani Marii składamy wyrazy współczucia