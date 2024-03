Bartek Wrona trafił do szpitala. Pilne oświadczenie. Gwiazdor Just 5 odwołuje koncerty

Bartek Wrona znany jest przede wszystkim z występów z zespołem Just 5. Jako nastolatek był ulubieńcem fanów i to właśnie z boysbandem święcił największe tryumfy. Po rozpadzie grupy postawił na solową karierę, skupił wokół siebie wierne grono fanów i regularnie koncertuje. Zaniepokojenie fanów wywołało odwołanie jednego z koncertów. Jak czytamy w oświadczeniu organizatora, Bartek Wrona trafił do szpitala.