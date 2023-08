Bartosz Żukowski pokazał nową partnerkę. Jeszcze niedawno Polska żyła jego walką rozwodową

Bartosz Żukowski i Ewa Coll rozstali się bez klasy. Walczyli z sobą przez długie lata w sądzie. Była żona aktora "Świata według Kiepskich" po rozwodzie ponownie wyszła za mąż. We wrześniu 2022 roku poślubiła Kostka Yoriadisa (60 l.), byłego muzyka zespołów Maanam czy Lady Pank, który w latach 90. był związany z Kasią Kowalską (50 l.) i miał z nią córkę Aleksandrę (26 l.). Teraz szczęście uśmiechnęło się do Żukowskiego. Aktor pokazał zdjęcie z nową partnerką. - Z nią zawsze lepiej - podpisał wspólne zdjęcie, które umieścił na instagramie.

Ukochana Bartosza Żukowskiego jest znaną trenerką wokalu. Ludwina "Lufa" Pol to absolwentka wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Współpracowała m.in. z Dodą, Kasią Cerekwicką, Moniką Brodką oraz zespołami Feel i Łzy). Swoim doświadczeniem dzieliła się także przy programach rozrywkowych "Droga do gwiazd", "superStarcie", "Idol" oraz "The Voice of Poland".

