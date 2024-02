Beata Ścibakówna w bardzo odważnej kreacji. TE PRZEŚWITY wzbudziły zachwyt. Internauci: "Sukienka SZTOS !!!"

Katarzyna Dowbor o fali krytyki po powrocie do "Pytania na śniadanie". "Szokuje mnie i przeraża". Zwróciła się do hejterów

Beata Ścibakówna przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że jej stylizacje zawsze wzbudzają zachwyt. aktorka, obdarzona niezwykłą urodą, potrafi ją w wyjątkowy sposób podkreślić. Zawsze, kiedy jest ku temu okazja, pokazuje się fanom w coraz to ciekawszych odsłonach. To co u niej sprawdza się w wyjątkowy sposób, tok kolory! W ostatnich miesiącach zachwycała nas kilkakrotnie. Zaczęło się od wyjątkowej kreacji weselnej, która przyciągała wzrok intensywnością różu i prostotą fasonu. Potem na balu karnawałowym żona Jana Englerta zabłysnęła złotem. I to tak, że klękajcie narody! W swojej złotej kreacji pasowała do pałacowych wnętrz jak mało kto. Z kolei na pokazie mody Deni Cler zachwyciła jasną kreacją. Weszła tam cała na biało i z miejsca przyćmiła konkurentki.

Beata Ścibakówna postawiła na kuszące prześwity

W ostatni weekend postawiła na czerń. Na premierę "Króla Leara" w Teatrze narodowym wybrała sukienkę LaMania, która w równiej mierze zasłaniała, co odsłaniała ciało. Długa, prosta suknia uszyta z przeplatających się pasów kryjącego i prześwitującego materiału nie mogła ujść uwadze, zwłaszcza że prześwity pojawiły się niemal na granicy miejsc uważanych za intymne, nie przekraczając jej jednak. Fani aktorki byli zachwyceni. Pod pamiątkowym zdjęciem z premiery posypały się komplementy: "Sukienka p. Beaty powaliła mnie, coś pięknego", "Pani Beato, sukienka SZTOS!!!", "Przepiękna sukienka" - czytamy w komentarzach.