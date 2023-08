Beata Tyszkiewicz jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i telewizyjnych, nie bez powodu zatem bywa przez wielu nazywana "pierwszą damą polskiego kina". 14 sierpnia kończy 85 lat. Widzowie i publiczność pokochała ją za niesamowity dystans do siebie. W swojej karierze zagrała w ponad stu filmach. Młodziutka Tyszkiewicz zadebiutowała rolą Klary w "Zemście" z 1956 roku. Tak zaczęła się jej przygoda z wielkim filmem.

Beata Tyszkiewicz od lat jest symbolem stylu, klasy, szyku i elegancji. Jej życie opiewało w wiele szalonych sytuacji, jak na przykład oblanie matury z języka polskiego, kiedy napisała pracę nie na temat, za drugim razem zdała ją już celująco. Po dostaniu się na warszawską filmówkę wydawać się mogło, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak się jednak nie stało, Beata Tyszkiewicz została wydalona z uczelni na pierwszym roku. Grała wówczas już w filmach i pobierała za to gaże. Na taką aktywność zawodową trzeba było mieć wówczas zgodę uczelni. To nie był koniec, do większego skandalu obyczajowego doszło, kiedy podczas jednego z przedstawień siedziała na kolanach krytyka filmowego Jana Kotta. Nie spodobało się to rektorowi uczelni.

- Podczas przerwy spotkałam w foyer Jana Kotta, znanego krytyka teatralnego. Pamiętał mnie dobrze z Paulinum, przyjeżdżał tam na odpoczynek z żoną Lidią i małą córeczką Tereską. Zaproponował, bym po przerwie siadła obok niego, bo jego żona nie przyszła, a miał zaproszenie dla dwóch osób w trzecim rzędzie. Szybko przecisnęliśmy się do miejsc wskazanych na zaproszeniu, ale okazało się, że jedno z nich zajęła już jakaś pani. Kurtyna poszła w górę! Nie chcąc robić zamieszania, usiadłam na jednym fotelu z Janem Kottem, a właściwie na jego kolanach. Los chciał, że tuż przed nami siedział rektor Jan Kreczmar - wyznała w książce Sławomira Kopra "Gwiazdy kina PRL".

Łącznie zagrała w ponad 100 filmach, współpracowała z największymi reżyserami w Polsce: Andrzejem Wajdą, Juliuszem Machulskim czy Wojciechem Jerzym Sasem.

