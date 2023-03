Będzie wielka wojna gwiazd?! Gosia Andrzejewicz kontra Oliwka Brazil!

Oliwka Brazil wykorzystała w swojej piosence sampel z utworu Gosi Andrzejewicz. Teraz piosenkarka twierdzi, że nie wyraziła na to zgody

"Mam dość, nie mów mi nic / Pozwól żyć, pozwól mi być /Nie chcę już słuchać tych kłamstw! (...) Teraz, kiedy siłę w sobie mam / Teraz, kiedy los mi tworzę ja. Już wyrzucam gniew i oddalam lęk" - to fragment piosenki "Pozwól żyć" Gosi Andrzejewicz. A oto fragment piosenki Oliwki Brazil: "Wystarczy jedno spojrzenie / Chciałby mnie rzucić na tapczan / Nawet Twój stary to sprawdza / Siada na mnie Twoja matka / Brazylijska dеgustacja!". Akurat w tym fragmencie nie ma przekleństw ani innych słów, które musielibyśmy wykropkować. Trudno wyobrazić sobie, by przynajmniej muzycznie obie panie miały ze sobą coś wspólnego, a jednak pokłóciły się o... piosenkę. Oliwka wykorzystała fragment "Pozwól żyć" Gosi Andrzejewicz, ale według pop gwiazdy zrobiła to bez jej formalnej zgody - pisze Pudelek.

"Remik odradził mi tę współpracę, przedstawiając kontent, jaki produkuje Oliwka"

Co się stało? Niedawno Oliwka Brazil opublikowała nową piosenkę. Nie ma wątpliwości, że wykorzystano w niej sampel piosenki "Pozwól żyć" Gosi Andrzejewicz. Jak się okazuje, bez zgody wytwórni Gosi. Według Pudelka przedstawiciele Warnera, dla którego nagrywa Oliwka, zwrócili się co prawda do wytwórni Gosi (MyMusic) z prośbą o pozwolenie na wykorzystanie "Pozwól żyć", ale ostatecznie nie dostali na to formalnej zgody. Gosia początkowo zgodziła się, jednak ostatecznie odmówiła. "Remik odradził mi tę współpracę, przedstawiając kontent, jaki produkuje Oliwka. W tym momencie nie mieliśmy wątpliwości odnośnie do tego, że nie chcemy tej współpracy. Takie też stanowisko Remik przedstawił Krzysztofowi z Warnera. (...) Trudno jest mi to jednoznacznie sklasyfikować i tym już zajmują się prawnicy z MyMusic" - powiedziała Gosia Andrzejewicz Pudelkowi. Będzie wojna dwóch gwiazd różnych jak ogień i woda?!

