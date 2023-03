Gosia Andrzejewicz wraca! Nie zgadniesz, jak teraz wygląda wokalistka

Gosia Andrzejewicz zaskakuje zdjęciami w mediach społecznościowych. Wielka przemiana piosenkarki

Gosia Andrzejewicz zdobyła sławę niemal dwadzieścia lat temu! Pierwszą płytę nagrała w 2004 roku, a dwa lata temu singiel "Pozwól żyć" zapewnił jej miejsce w polskim showbiznesie, co zaowocowało chociażby występem w show "Gwiazdy tańczą na lodzie". Gosia nie raz musiała mierzyć się z krytyką, zarówno swojej muzyki, jak i wizerunku czy stylizacji. Niemal osiem lat temu Andrzejewicz urodziła syna. Mateusz to owoc związku z producentem muzycznym Arturem Kamińskim. Od tamtej pory o Gosi Andrzejewicz było znacznie ciszej, niż przed kilkunastu laty. Gwiazda od czasu do czasu pojawiała się na różnych imprezach. Teraz nadal koncertuje, pojawia się też regularnie na Instagramie. A fani rozpływają się w zachwytach!

"Wyglądasz bardzo zmysłowo Gosiu". Grad komplementów dla piosenkarki

39-letnia dziś wokalistka zaszokowała fanów swoją niesamowitą metamorfozą. Gosia Andrzejewicz po prostu rozkwita! Piosenkarka zdaniem niektórych obserwatorów na Instagramie jest wręcz trudna do rozpoznania. Większość fanów uważa, że teraz Gosia Andrzejewicz wygląda o wiele lepiej, niż na początku kariery. "Wyglądasz bardzo zmysłowo Gosiu" - pisze jedna z fanek pod zdjęciem, która Gosia zamieściła z okazji Walentynek. "Masz kogoś czy jesteś singlem?" - dopytuje zakochany fan.

