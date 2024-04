„Będziesz moją pierwszą i ostatnią żoną” – o miłości Jana Kobuszewskiego i Hanny Zembrzuskiej

Był być może największym aktorem komediowym swojego pokolenia, jednak sam długo uważał się za niezdolnego do kabaretu. Zdawał sobie przy tym sprawę, iż zdecydowanie nie należy do typu amanta. O jego talencie wypowiadali się pozytywnie zarówno recenzenci, jak i obserwatorzy ówczesnego życia kulturalnego. Choćby Agnieszka Osiecka – poetka uważała, że należy stworzyć na reżyserii osobny wydział, który zająłby się realizowaniem filmów, wykorzystujących aktorskie umiejętności tego chudego Don Kichota o twarzy pociągłej i mizernej, jak sam zwykł siebie opisywać. Choć swoimi ponadczasowymi występami z Edwardem Dziewońskim w Kabarecie „Dudek” nie przestaje nas bawić, starość doświadczyła go nie tylko nawrotami choroby nowotworowej, lecz także problemami finansowymi. Wspominamy dzisiaj Jana Kobuszewskiego w związku z 90. rocznicą urodzin.