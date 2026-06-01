Relacja Błażeja Stencela i Kamila Krupicza

Kamil Krupicz i Błażej Stencel tworzą udany związek od ponad siedmiu lat. Obaj są związani z branżą medialną i to właśnie tam się poznali. Partnerzy coraz chętniej dzielą się szczegółami z życia osobistego, a w marcu 2025 roku ogłosili swoje zaręczyny. Ich intencją jest zorganizowanie uroczystości ślubnej w Polsce, w otoczeniu najbliższych krewnych i znajomych. Zakochani biorą jednak pod uwagę alternatywne rozwiązanie - ze względu na obecną sytuację w kraju dopuszczają możliwość zalegalizowania związku za granicą, a następnie dopełnienie formalności rejestracyjnych w ojczyźnie.

W przeszłości relacja mężczyzn była wystawiona na ciężką próbę. Kamil Krupicz wyjawił, że zdecydowali się wówczas na skorzystanie z pomocy psychoterapeutycznej dla par. Dzięki współpracy ze specjalistą zdołali odbudować wzajemne zaufanie i uratować relację, co w konsekwencji mocno zbliżyło ich do siebie.

Aktorzy wspólnie zajmują się dwoma psami rasy hawańczyk o imionach „Fortuna” i „Forsa”. Od małego dbają o ich odpowiednie ułożenie i szkolenie, a ze względu na silną więź emocjonalną ze zwierzętami często żartobliwie określają suczki swoimi córkami.

Błażej Stencel i Kamil Krupicz brali pod koniec maja 2026 udział w dwóch wydarzeniach: See Bloggers 2026 i Gala #HasztagiRoku. W przypadku tej pierwszej Błażej był nawet prelegentem, a na drugim - rozdawał nagrody. Na ściankach towarzyszył mu Kamil Krupicz, który nie ukrywał w swoich mediach społecznościowych niezwykłą dumę z partnera.

Fotograf nawet złapał panów podczas jednego ze spacerków ze swoimi suniami. Okazało się, że podczas jednego z wystąpień Błażeja, Kamil siedział z pieskami na widowni.

