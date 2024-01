Borkowski odwalony jak w Sylwestra z lat 90. Herbuś jak Marilyn Monroe, a Olejnik?! Hity i MASAKRY modowe ostatnich dni. Złapiecie się za głowę

Co się działo?

Jacek Borkowski z żoną - 0 gwiazdek

No, para jak z żurnala to na pewno nie jest... Aktor pojawił się ze swoją młodą, piękną żoną na eleganckiej gali. A oboje wyglądali jakby urwali się z imprezy sylwestrowej z wczesnych lat 90. Począwszy od marynarki pana Jacka, po rajstopy jego żony i trzy loki na jej głowie, wszystko jest tu tak złe, że... aż nie mogę przestać patrzeć na ich zdjęcie.

Edyta Herbuś - 3 gwiazdki

Tancerka powiedziała kiedyś, że kocha i inspiruje się Marilyn Monroe. I to widać! Edyta nawiązała swoją kreacją do kultowej różowej sukienki, którą ikona hollywood nosiła w filmie "Mężczyźni wolą blondynki". Postawiła jednak na czarne wykończenie kreacji i rękawiczki w tym samym kolorze. Takie to proste, a tak efektowne.

Katarzyna Zielińska - 3 gwiazdki

Tę kreację chwalono by nawet w Hollywood. Aktorka na gali charytatywnej zaprezentowała się w długiej do ziemi, czarnej sukience. Wspaniały efekt zrobił finezyjny, wykończony połyskującymi kamieniami dekolt. Upięte właśnie w hollywoodzkim stylu włosy i bardzo skromna biżuteria to strzał w dziesiątkę. Klasa sama w sobie.

Monika Goździalska - 0 gwiazdek

Rozumiem chęć zaistnienia, która Monice nie mija. Mniej rozumiem pojawianie się na premierach filmów, z którymi nie ma się nic wspólnego. A już na pewno nie rozumiem stylizacji takich jak ta. Następnym razem kołderka (a może to śpiwór?), którą celebrytka owinęła sobie wokół bioder, powinna zostać w domu. Monice też to polecam.

Ewa Chodakowska i Joanna Krupa - 2 gwiazdki

Ani jedna, ani druga stylizacja tak naprawdę nie zachwyca. Panie zasługują jednak na pochwałę za idealne zgranie. Promując nowy, wspólny program "Razem OdNowa", zgodnie postawiły na białe, podobne do siebie stylizacje. Ewa na nieco luźniejszą, a Joanna bardziej sexy. Wyglądały jak siostry. Albo jak bardziej eleganckie i nowoczesne członkinie zespołu ABBA.

Monika Olejnik - 3 gwiazdki

Widząc tę spódnicę w nowej kolekcji Rabanne H&M, zastanawiałem się, kto da radę dobrze w niej wyglądać. Monika dała radę! Świetnie dobrała do niej czarną bluzkę z drobnym żabotem i klasyczne szpilki z czubkami. Choć przyznaję, że mogę się stawać nieco nieobiektywny, bo z roku na rok jestem coraz większym fanem nonszalanckiego i zwariowanego stylu dziennikarki.

Paulina Gałązka - 1 gwiazdka

Paulina jest przepiękną dziewczyną, która mogłaby błyszczeć na czerwonych dywanach. Zwłaszcza, że ma do tego mnóstwo okazji, bo gra w wielu filmach. A jednak na ich premierach bywa niemal niezauważona. Czyżby była zbyt skromna? Ta stylizacja z pewnością taka była. I zgasiła blask aktorki.

Zgadzacie się z naszymi opiniami?