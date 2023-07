Britney Spears niedawno uwolniła się od ojca, a teraz taka nowina. Fani są wniebowzięci!

Niewiarygodne, co musi robić Piotr Cyrwus, aby mieć za co żyć! Aktor ledwo wiąże koniec z końcem?!

Britney Spears swoją sławę zyskała już w latach 90. Wokalistka wydała wówczas singiel "Baby one more time". Piosenka była hitem, wielu z nas nuci ją nawet do dzisiaj. Wielki sukces odniosły kolejne single wokalistki. “Toxic”, “Oops!… I did it again”, “Everytime”. Ostatnie lata jednak nie należały do kolorowych. Piosenkarka była pod kuratelą swojego ojca, teraz wydaje się, że wychodzi na prostą i szykuje dla fanów wielką niespodziankę. Poznajcie szczegóły!

Britney Spears wydaje książkę. Znamy datę!

W 2008 roku Britney trafiła pod opiekę ojca. Kuratela, jaką Jamie Spears sprawował nad swoją słynną córką, trwała 13 lat i zakończyła się w listopadzie 2021 roku. Od dwóch lat wokalistka może sama o sobie decydować. We wtorek opublikowano okładkę jej autobiografii. Książkę będzie się nazywać "The Woman in me”. Premiera w USA zaplanowana jest na 24 października. Autobiografia będzie opowiadać o tym, o czym nie mogła mówić przez ostatnie 10 lat, kiedy była pod kuratelą ojca.

