Brodka wzięła się za piosenkę Ireny Santor. Te komentarze mówią wszystko

Monika Brodka swoim ostatnim projektem oddaje hołd Warszawie. Album zatytułowany "WAWA" zawiera 10 utworów. Po części są to covery, pozostałe piosenki zostały specjalnie skomponowane i napisane, by oddać hołd stolicy Polski. Płyta powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Premierę albumu zaplanowano na 26 lipca, wtedy też odbędzie się wyjątkowy koncert w Parku Wolności na terenie muzeum. Monika Brodka wraz z zaproszonymi gośćmi zaprezentuje cały album na żywo, a koncert będzie transmitowany online oraz w TVN24.

Zobacz też: Monika Brodka zaśpiewa o Warszawie w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wyjątkowy koncert i płyta

"Album "WAWA" opowiada o Warszawie - mieście dla mnie szalenie ważnym. Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie" - opowiada o projekcie Brodka.

Monika Brodka nagrała nową wersję piosenki Ireny Santor "Spotkanie z Warszawą". Słuchacze jednomyślni!

Zapowiedzią albumu jest teledysk do piosenki Ireny Santor "Spotkanie z Warszawą". Premiera klipu na You Tube miała miejsce na początku lipca. Dotychczas teledysk obejrzało prawie 200 tys. osób. Wiele z nich pokusiło się o komentarz. I tym razem internauci są wyjątkowo zgodni i zachwyceni zarówno interpretacją utworu, którą zaproponowała Brodka, jak i teledyskiem, za który również odpowiada piosenkarka. Czarno-biały obraz przedstawia Monikę w stroju Warszawskiej Syrenki, która przemierza ulice Warszawy. Oszczędny w środkach film porusza prostota i kieruje uważność słuchacza na wyjątkowy tekst piosenki. "Spotkanie z Warszawą" Ireny Santor to utwór, otwierający album "WAWA". Jest elementem nadziei, promieni słońca, które pojawiają się nad miastem – rozświetlając go, tym samym wzbudzając zachwyt osób, które żyją w Warszawie.” – opowiada Brodka.

Zobacz też: Niemal 90-letnia Irena Santor po operacji wróciła na salony. Zachwyciła wszystkich na ściance. Co za szyk!

Internauci rozpływają się w zachwytach, podkreślając jednocześnie, ze Brodka w ten prosty sposób odczarowała im słowo "patriotyzm". "Tak spokojnie zaśpiewane, a tak porusza... Po prostu genialne. Wzruszyłam się bardzo.", "Uwielbiam Brodkę, ale w tym utworze to jest MAGIA tak cudny głos i barwa wydobyta. I zaproszenie do Warszawy najlepsze, jakie można dostać.", "Piekna intonacja i stylistyka w konwencji dawnych polskich wokalistek. Gratuluję", "Pierwsze dźwięki, pierwsze słowa, pierwsze skojarzenie, a gdyby to był duecik z Panią Ireną Santor... Monika, boskie, po prostu boskie". Tak piszą internauci. A Wam, jak się podoba ta interpretacja?

Zobacz też: Brodka zaśpiewała Wszystko, czego dziś chcę. Trojanowska komentuje

Zobacz galerię: Irena Santor pozowała na ściance. Zachwyciła wszystkich. Co za szyk!

Brodka zaśpiewa o Warszawie w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.