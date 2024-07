i Autor: Marek Kudelski

Dla artystki stolica to Wawa

Monika Brodka zaśpiewa o Warszawie w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wyjątkowy koncert i płyta

To będzie wyjątkowa – podwójna okazja, do uczczenia bohaterów. W najbliższych tygodniach przypada 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i 20. urodziny Muzeum Powstania. Piosenkarka Monika Brodka natomiast równo 20 lat temu przyjechała do Warszawy robić karierę. Udało się. A 26 lipca w parku przy Muzeum Powstania zaśpiewa piosenki o Warszawie. Jakie? Artystka zdradza szczegóły. - Udało mi się zgromadzić śmietankę polskiej - i nie tylko polskiej - alternatywy - zapowiada Monika Brodka.