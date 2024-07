i Autor: Marek Zieliński

Zagrają to tylko pięć razy!

Muzeum Powstania Warszawskiego szykuje największe widowisko w swojej historii. To będzie opera w plenerze

To będzie wydarzenie połączone z wielu „pierwszych razów” - zdradza reżyser "D'Arc" opery. Po raz pierwszy opera zostanie wystawiona w muzeum. I to w plenerze! Będzie to pierwsza opera o Powstaniu Warszawskim. Pierwszy raz wiolonczelistka Dobrawa Czocher zmierzy się tu z zadaniem aktorskim i po raz pierwszy śpiewaczka operowa Gabriela Legun będzie w przedstawieniu jeździć na koniu. No i będzie to największe widowisko teatralne w 20-letniej historii istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego! Znamy szczegóły przedsięwzięcia.