Gwiazda w tłumie na koncercie Sorry Boys w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak się podobało Urszuli?

Gdyby nie powstaniec warszawski Jan Kluczewski, pseudonim "Krawczyk"- tego pięknego koncertu w Muzeum Powstania Warszawskiego by nie było. Nie byłoby też płyty "Moje serce w Warszawie" zespołu Sorry Boys. Perkusista tego zespołu Piotr Blak jest wnukiem Jana Kluczewskiego, żołnierza kompanii „Koszta”, który zginął 6 września 1944 r. podczas bombardowania kamienicy przy ul. Moniuszki.

- Babcia opowiadała o powstaniu i miłości do swojego męża Janka z „Koszty”. Przez to zainteresowałem się tematyką Powstania Warszawskiego, osiem lat temu rozpocząłem poszukiwania żołnierzy "Koszty" - udało mi się znaleźć około 80 rodzin – opowiada Piotr Blak.

Fascynacją do powstania zaraził kolegów z zespołu Sorry Boys i tak powstała płyta. W piątek wieczorem tłum zebrany na koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego mógł usłyszeć te utwory po raz pierwszy. - Dużo płakaliśmy przy tej płycie, ale były to łzy oczyszczające – przyznała Bela Komoszyńska.

Wśród utworów był „Jan” przepięknie zaśpiewany przez Belę Komoszyńską list Jana Kluczewskiego z 14 sierpnia 1944, który babcia Piotra Blaka pielęgnowała przez całe życie. Na scenie w Muzeum Powstania gościli także Robert Gawliński, Natalia Szroeder i Dawid Tyszkowski, a w tłumie wypatrzyliśmy piosenkarkę Urszulę. Ubrana w długa białą suknię piosenkarka gibała się w rytm muzyki. Nagrywała fragmenty koncertu telefonem i robiła sobie selfie z partnerem Tomaszem Kujawskim.

Jak się jej podobało? Początkowo wokalistka znana m.in. z takich hitów jak „Dmuchawce latawce wiatr”, „Malinowy król” czy „Biała droga” stała z tyłu i miała bardzo poważną minę, ale w pewnym momencie Urszula podeszła bliżej w tłum i zaczęła wymachiwać nogami, więc chyba się podobało!

Uchwyciliśmy Urszulę w tłumie w paru kadrach w materiale WIDEO.

- Zabieramy was w podróż od lata 1944 roku do dzisiejszej Warszawy, pięknej, kwitnącej, tego Feniksa z popiołów – mówiła Bela Komoszyńska ze sceny na koncercie, rozpoczynającym obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości rocznicowe zaczną się w najbliższy weekend 29 lipca.

