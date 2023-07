Była dziewczyna Czesława Niemena po latach zaśpiewała "Dziwny jest ten świat". To nagranie to arcydzieło

Farida Gangi zaśpiewała "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. "Wykonanie przeszywające serce"

Czesław Niemen (urodzony jako Czesław Wydrzycki) i jego "Dziwny jest ten świat" przeszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej. Dla wielu Polaków kultowy utwór to najlepsza polska piosenka XX wieku. Mimo że od śmierci wybitnego artysty minęło już ponad 19 lat, jego kawałki ciągle cieszą się gigantyczną popularnością. "Sen o Warszawie", "Wspomnienie", "Czas jak rzeka" czy właśnie "Dziwny jest ten świat" ciągle są nucone przez kolejne pokolenia fanów. Problem zaczyna się wtedy, gdy jakiś wokalista próbuje na scenie zmierzyć się z przebojami Czesława Niemena. Zwykle widownia czuje wówczas pewien niedosyt. W 10. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty i kompozytora jednak stało się coś, co wszytskich wgniotło w fotel. W Zielonej Górze wystąpiła bowiem była dziewczyna Czesława Niemena - Farida Gangi. Nagranie do dziś jest dostępne w serwisie YouTube (prezentujemy je pod artykułem). Komentarze internatów nie pozostawiają wątpliwości. "Pięknie wykonana przez panią piosenka aż dreszcze przechodzą. Super", "Mimo tylu emocji ani jednej fałszywej nuty, mistrzostwo świata". "Wykonanie przeszywające serce! Bravissimo, Farida! Niemen jest z Ciebie dumny!" - piszą użytkownicy serwisu YouTube.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Czesław Niemen. Dalsza część tekstu pod galerią

Czesław Niemen i Farida Gangi - historia wielkiej miłości

Nie każdy wie, że Czesława Niemena i Faridę Gangi łączyła nie tylko miłość do muzyki. Włoszka w pewnym momencie związała się z polskim gwiazdorem. Ich relacja budziła ogromne emocje, bo Czesław Niemen miał żonę, a Farida Gangi męża. Ich miłość była jednak zbyt silna, żeby ją przerwać. Drogi zakochanych ciągle się ze sobą splatały... W rozmowie z portalem Kulturaonline.pl włoska piosenkarka wyznała, co mówił jej Czesław Niemen. - Niemen mówił mi często, że kochał mnie jeszcze zanim mnie poznał, zawsze... i że będzie mnie kochał także "tam". Nasze dusze po prostu się rozpoznały, ponieważ jesteśmy identyczni - wspominała Farida Gangi. - Ilekroć przekraczaliśmy próg malutkiego i kompletnie nieurządzonego mieszkania przy ulicy Niecałej, wtedy najpełniej rozumiałam, co tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym. Kiedy byliśmy razem, nigdy nie skarżyliśmy się, że czegoś nam brakuje i zawsze potrafiliśmy cieszyć się tym, co w danej chwili mieliśmy. Kiedy był przy mnie, niczego więcej nie pragnęłam - wyznała z kolei w rozmowie ze Sławkiem Orwatem na blogu "Muzyczna Podróż".

Farida Gangi zostawiła Czesława Niemena i wróciła do męża. Polak jednak pozostał jej największą miłością

Podobno Czesław Niemen i Farida Gangi wzięli nawet symboliczny ślub w Zakopanem. Po pewnym czasie jednak piosenkarka wróciła do Włoch. - Wraz z pojawieniem się tego uczucia, bardzo poważnie zachorował mój tato. Jestem osobą głęboko wierzącą i kocham Jezusa z całego serca. Podczas jednej z modlitw złożyłam mu obietnicę, że jeśli sprawi, że mój ojciec wyzdrowieje, wrócę do Włoch - zdradziła. Ojciec wyzdrowiał, a Farida Gangi ułożyła sobie życie we Włoszech u boku męża. Czesław Niemen na zawsze jednak został w jej pamięci. - Był największą miłością mojego życia, wciąż noszę go w swoim sercu - mówiła po koncercie ku pamięci polskiego muzyka.