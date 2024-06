Była Rutkowskiego: Olek marzył, by poznać ojca. Teraz ma dość!

Krzysztof Rutkowski nie chciał nawet rozmawiać o synu

Zapytaliśmy mamę 15-letniego syna Krzysztofa Rutkowskiego, Olka, czy sama próbowała zapoznać syna z Rutkowskim.

- Nie, ja nie. Uważam, że zawsze są dwie strony i kiedy spotykałam się na przykład z Krzysztofem i zadał pytanie „co tam słychać” i padała z mojej strony wzmianka o Alexandrze, to natychmiast temat zostawał zmieniany - wyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Natasha Zych.

- Chociaż w zeszłym roku, kiedy chciałam z nim porozmawiać, renegocjować warunki umowy, to wówczas Krzysztof powiedział, że on być może i by chciał spotykać się raz tam na kiedyś, usłyszeć się, pogadać, no ale nie bardzo może ze względu na obecną żonę... Mi chodzi, żeby Aleksander miał jak najlepiej w życiu, bo zasługuje na to. To jest po prostu oburzające, niesmaczne i niegodne faceta w jego wieku, z jego pozycją, tak właśnie obnoszącego się, żeby tak się zachowywać. Nikt go nie zmusza do kochania - powiedziała kobieta w rozmowie z nami, jednak zdradziła, że Olek szukał kontaktu z ojcem.

Alexander złożył Rutkowskiemu życzenia na dzień ojca

- Dla małego chłopca to był idol. Pod skórą marzył o tym, żeby go poznać, żeby się z nim spotkać. W zeszłym roku, w dzień ojca, Alexander zadzwonił do Krzysztofa, złożył mu życzenia, Krzysztof przyjął te życzenia, powiedział, że jest mu bardzo miło, że dziękuje, i że zapisuje jego numer... - opowiada Natasha. Niestety - nic za tym nie poszło.

- Po tylu latach, jak ja czytam, że "nikt go nie zmusi do kochania"... jak może być tak bezczelnym, takim prostakiem? Cieszę się, że to wszystko wyszło, że Alexander powiedział „mamo, chyba czas, żeby przestało być tak cicho. Mamo, zrób coś wreszcie z tym”. Alexander miał dość tego - powiedziała matka 15-letniego Alexandra. Trudno jej się dziwić. Kobieta domaga się od Rutkowskiego nie 2 tysięcy miesięcznie, które ma zasądzone, ani nie 3 tysięcy - ile chce płacić Krzysztof. W rozmowie z nami zarzeka się, że chłopcu należy się "dziesięcina" zarobków Rutkowskiego, czyli około 20 tysięcy złotych miesięcznie.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

