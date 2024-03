Były gwiazdor TVN wylądował w Caritasie! "Chcę, żeby opinia publiczna dowiedziała się"

Tak naprawdę wygląda Anita Sokołowska po treningu do "Tańca z gwiazdami". Aż wyszedł jej język!

Były gwiazdor TVN i wielki spec od żużla Marcin Majewski od 1 lutego 2024 roku ma nową pracę w Caritasie! Dziennikarz został rzecznikiem prasowym Caritas Polska. - To dla mnie wielki zaszczyt i wyzwanie. Caritas jest największą organizacją charytatywną i humanitarną w Polsce. Niesie pomoc w Polsce i zagranicą, w kilkunastu programach pomocowych. To instytucja, której Magazyn Press drugi raz z rzędu przyznał nagrodę Top Marka - mówił szczęśliwy Marcin Majewski. - Chcę, żeby opinia publiczna dowiedziała się o tym, jak wspaniałe rzeczy robi Caritas - podkreślił były dziennikarz TVN i Canal+. Duże nadzieje z pracą Marcina Majewskiego w Caritasie wiąże ks. Marcin Iżycki. dyrektor Caritas Polska. - Caritas Polska dynamicznie się rozwija i współpraca z mediami jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy przekonani, że Marcin Majewski, doświadczony dziennikarz, doskonale poradzi sobie z reprezentowaniem działań i wartości Caritas Polska - zaznaczył duchowny.. Warto podać, że były gwiazdor TVN do Caritasu trafił już w sierpniu 2023. Początkowo pełnił funkcję koordynatora ds. mediów. Od 1 lutego jest rzecznikiem.

