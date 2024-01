Były młode i piękne. Tragiczna śmierć polskich aktorek. Niezapomniani

Maria Probosz (1961-2010)

Maria Probosz znana była z takich produkcji jak "07 zgłoś się", "Tulipan" czy "Zabij mnie glino". O jej śmierci i pogrzebie na Cmentarzu Zarzew w Łodzi, media poinformowały dopiero w dniu pochówku. Maria Probosz była trzykrotnie zamężna - z aktorem Markiem Proboszem (60 l.), operatorem Zbigniewem Kopanią (70 l.) i Andrzejem Hasikiem. Aktorka była także w toksycznym związku z aktorem Czesławem Nogackim (69 l.), który znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie i wpędził ją w alkoholizm. Maria Probosz dzięki trzeciemu mężowi wyszła z nałogu. Niestety zmarła w 2010 roku po chorobie nowotworowej.

Nina Gocławska (1957-2009)

W zapomnieniu zmarła także inna seksbomba znana z "07 zgłoś się". Nina Gocławska (†51 l.), grała stewardessę, jedną z kochanek porucznika Borewicza. Z powodu ciąży jej rola ograniczyła się zaledwie do 2 odcinków. Gocławska była nie tylko aktorką, ale także tancerką baletową i prezenterką. Razem z Niną Terentiew (73 l.) prowadziła program "Piękni i wspaniali". Występowała w Teatrze Roma i prowadziła konkursy Miss Polonia. Karierę przerwała w 1996 roku z powodu choroby męża. Po jego śmierci dotknęły ją kolejne tragedie. Odejście ojca i teściowej. Sama Gocławska zmarła 18 marca 2009 roku w wieku zaledwie 51 lat, po ciężkiej chorobie. Aktorka początkowo została pochowana na cmentarzu w Michałowicach pod Warszawą. Teraz spoczywa w małym grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Teresa Iżewska (1933-1982)

Teresa Iżewska (†49 l.) - aktorka najbardziej znana z roli Stokrotki w "Kanale" Andrzeja Wajdy. Wystąpiła także w filmach "Baza ludzi umarłych" i "Podróż za jeden uśmiech". Nie układało się jej w życiu prywatnym. Miała trzech mężów. Ze śpiewakiem Andrzejem Winciorem miała córkę Ewę Zabawę-Dmitruk, Potem była w związku z reżyserem Piotrem Paradowskim i aktorem Zbigniewem Grochalem (76 l.). Popełniła samobójstwo 26 sierpnia 1982 roku i została pochowana na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Anna Szczepaniak (1951-1979)

Anna Szczepaniak (†27 l.) - polska aktorka najbardziej znana z roli Wieśki w serialu "Daleko od szosy" z 1976 roku. Po rozstaniu z aktorem Andrzejem Strzeleckim (1952-2020) związała się ze starszym kolegą Andrzejem Antkowiakiem (1936-1979.), który zmarł niespodziewanie na tętniaka mózgu w styczniu 1979 roku. Załamana aktorka popełniła samobójstwo kilka tygodni później. 2 marca wyskoczyła z okna jednego z wieżowców w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Ludmiła Jakubczak (1939-1961)

W wypadku samochodowym zginęła piosenkarka Ludmiła Jakubczak (†22 l.), żona pianisty i kompozytora Jerzego Abratowskiego (1929-1989). Gwiazda, która urodziła się w... Tokio, była niezwykle lubiana przez fanów. Czytelnicy „Expressu Wieczornego” w 1960 roku wybrali jej „Gdy mi ciebie zabraknie” najpopularniejszą polską piosenką powojenną. Ludmiła Jakubczak zmarła 5 listopada 1961 roku w Błoniu pod Warszawą. W wypadku, w którym poniosła śmierć ranni zostali Irena Santor i Jerzy Abratowski, który prowadził samochód. Kompozytor do końca życia obwiniał się o śmierć żony. Zginął w 1989 roku przypadkowo postrzelony podczas napadu na bank w Los Angeles, gdzie wyemigrował w latach 60-tych. Ludmiła Jakubczak została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Jeśli chodzi o młodo zmarłe piosenkarki nie należy zapominać także o Annie Jantar, Annie German i Adzie Rusowicz.

Joanna Jedlewska (1937-1972)

Joanna Jedlewska (†35 l.) - aktorka znana z serialu „Stawka większa niż życie” (zagrała Martę Kovac w odcinku "Cafe Rose") została pochowana na Powązkach Wojskowych (kwaterze 17B-6-14). Po rozwodzie z architektem Jerzym Pawłowskim związana była z aktorem Janem Żardeckim (1922-2018 - pochowany na cmentarzu parafialnym w Stanisławowie). Zmarła na białaczkę w wieku 35 lat. Jej bratem był Łukasz Jedlewski (1934-2022), dziennikarz sportowy, m.in. redaktor naczelny dziennika „Przegląd Sportowy”.

Ewa Sałacka (1957-2006)

Ewa Sałacka (†49 l.) była aktorką znaną z takich filmów i seriali jak: "Sztuka kochania", "Och Karol", "Tygrysy Europy" i "Pierwsza miłość". Jej pierwszym mężem był reżyser Krzysztof Krauze (1953-2014), a drugim stomatolog, Witold Kirstein, z którym miała córkę Matyldę (29 l.). Zmarła 23 lipca 2006 roku na działce w Arciechowie pod Warszawą w następstwie wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu osy w usta. Została pochowana na Starych Powązkach. jej matką była reżyser Barbara Sałacka (1932–2021) - Cmentarz Bródnowski.

Barbara Kosmal (1973-1993)

Barbara Kosmal (+20 l.) była modelką i początkującą aktorką. Córka gwiazdy polskiego kina Barbary Brylskiej oraz lekarza Ludwika Kosmala (+80 l.), z powodzeniem radziła sobie na wybiegach. Była na pokazach w Paryżu i Tokio. Pod koniec maja 1993 roku miała polecieć do Nowego Jorku na 3-miesięczny kontrakt, który załatwiła jej Luiza Machulska, była żona Juliusza Machulskiego (65 l.). Kosmal grała także w filmach, które w większości miały premierę po jej tragicznej śmierci.Barbara Brylska w swojej biografii wspomniała, że nad jej córką krążyło fatum. Niedługo po tym, gdy zaszła w ciąży, miała wypadek samochodowy między Łodzią a Warszawą. Aktorka bardzo obawiała się o to czy urodzi, gdyż wcześniej dwukrotnie poroniła. Gdy była w czwartym miesiącu, o mało nie straciła córki. Na planie NRD-owskiej produkcji "Rozwód" dostała silnego krwotoku. Poród także był traumatyczny. Mała Basia urodziła się owinięta pępowiną. Potrzebna była reanimacja. Barbara Kosmal związana była z absolwentem Wydziału Operatorskiego łódzkiej filmówki Tomaszem Bałukiem. Para rozstała się pod koniec 1992 roku. Kilka miesięcy przed śmiercią zaczęła spotykać się z fotografem Wojciechem Krzywkowskim. Znakomicie zapowiadającą się karierę przerwała tragiczna śmierć. Córka Barbary Brylskiej zginęła w wypadku samochodowym w Brzezinach w wieku zaledwie 20 lat. 15 maja 1993 roku, wracała z z Łodzi do Warszawy z planu filmowego do etiudy "Fałszywy autostop". Fiatem 126p kierował Xawery Żuławski, ówczesny student reżyserii. Syn Małgorzaty Braunek i Andrzeja Żuławskiego stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w drzewo. Barbara Kosmal zginęła na miejscu. Modelka została pochowana na Cmentarzu Parafialnym w podwarszawskich Pyrach.

Bożena Kurowska (1937-1969)

Bożena Kurowska (+32 l.) to kolejna aktorka, która zmarła w młodym wieku. Nastąpiło to 16 września 1969 roku, kiedy grała na deskach Teatru Klasycznego w Warszawie. Do końca nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. Mówiono m.in. o białaczce. Kurowską możemy pamiętać z takich filmów jak „Zamach”, „Lotna” i serialu „Barbara i Jan”. Była żoną aktora Zbigniewa Walczaka. Została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Zofia Marcinkowska (1940-1963)

Zofia Marcinkowska (+ 22 l.) 8 lipca 1963 roku podczas kłótni popchnęła swojego pijanego partnera, aktora i operatora filmowego Zbigniewa Wójcika (1932-1963). Zrobiła to tak niefortunnie, że ten uderzył głową w kant zlewu. Myśląc, że go zabiła, napisała list pożegnalny i popełniła samobójstwo. W rzeczywistości zmarła szybciej niż kochanek, który przeżył uderzenie o kant umywalki. Jednak nikt mu nie pomógł odpowiednio szybko, zmarł kilka godzin po swojej dziewczynie. Zofia została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wójcik także spoczął na tej nekropolii.

Zuzanna Leśniak-Goulais (1965-1991)

Zuzanna Leśniak-Goulais (+26 l.) była kochaną piosenkarza Andrzeja Zuchy (1949-1991) i żoną francuskiego reżysera Yvesa Goulaisa. Aktorka teatru STU w Krakowie zginęła 10 października 1991 roku od strzałów z pistoletu, wracając z występu w spektaklu "Pan Twardowski". Zabójcą okazał się jej mąż, który nie mógł znieść, że od niego odeszła. Leśniak zmarła na stole operacyjnym, towarzyszący jej Andrzej Zaucha zginął na miejscu. Leśniak została pochowana w grobowcu rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Nowym Sączu–Biegonicach. Zaucha spoczywa natomiast na Cmentarzu Batowickim w Krakowie obok żony Elżbiety, która zmarła w 1989 roku na udar mózgu. Yves Goulaisa za zbrodnię został skazany na 15 lat więzienia. Na wolności jest od grudnia 2005 roku i pod zmienionym nazwiskiem Iwo Kadrel pracuje jako scenarzysta. Sam przyznał, że wyrok jaki dostał był niski i symboliczny.

Anna Przybylska (1978-2014)

Anna Przybylska zmarła na nowotwór trzustki. Została pochowana w grobie swojego ojca, Bogdana (1942- 1995) na cmentarzu przy parafii św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Aktorka pozostawiła partnera, piłkarza Jarosława Bieniuka oraz trójkę dzieci.

Maria Reimann (1982-2023)

Maria Reimann zginęła podczas wakacji na Sardynii. Niedowidząca aktorka znana z filmu "Anatomia", utonęła w swoim ukochanym morzu 20 lipca. Była także publicystką, autorką książek (m.in. "Nie przywitam się z państwem na ulicy") i antropolożką. Pochłonięta była karierą naukową. Pracowała w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim i była współzałożycielką Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Osierociła 14-letniego syna, Franka. Pochowana została na cmentarzu Powązki Wojskowe.

Barbara Grabowska-Oliwa (1954-1994)

Barbara Grabowska-Oliwa pochowana jest na Cmentarzu Bródnowski. Na 31. MFF w Berlinie otrzymała nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki za rolę Kamy w filmie "Gorączka" (1981) Agnieszki Holland. Zginęła tragicznie w wieku 39 lat. Jej ciało znaleziono przy torach kolejowych niedaleko Częstochowy. Prawdopodobnie wypadła z pociągu. Zagrała także w takich produkcjach jak: "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy", "Mysz" i "Ostatni prom"

Anna Beata Lewandowska (1955-1981)

Anna Beata Lewandowska była aktorką, która zginęła tragicznie w Monachium. Jej ciało sprowadzono do polski i pochowano na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Mimo młodego wieku zagrała w takich produkcjach jak: "07 zgłoś się", "Białe tango" i "Jak daleko stąd jak blisko".