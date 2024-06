Jacek Kurski na dobre wkracza w świat rozrywki! Bardzo poważne przedsięwzięcie

Pieczka stracił żonę tuż przed 50. rocznicą ślubu. Łzy same cisną się do oczu

Jacek Kurski przegrał w wyborach, ale wystąpił z gwiazdami disco polo

Jacek Kurski dwoił się i troił, by przekonać do siebie wyborców, ale jego wysiłki spełzły na niczym. Były prezes TVP nie został europosłem. Najgorsze dla niego jest, to, że elektorat Zjednoczonej Prawicy na Mazowszu dał więcej głosów aż pięciu kandydatom z listy. Jacka Kurskiego wyprzedził nie tylko startujący z jedynki Adam Bielan, lecz także Jacek Ozdoba, Daniel Milewski, Maria Koc i Anna Kwiecień. To już jednak przeszłość. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej były prezes TVP pokazał, że ciągnie go do rozrywki. Wystąpił nawet na scenie z gwiazdami polskiego disco polo, m.in. z Zenkiem Martyniukiem i Sławomirem Świerzyńskim z Bayer Full. Wyborców tym Jacek Kurski nie uwiódł, ale otworzyły się przed nim inne drzwi. Jak wiadomo, były prezes TVP nie tylko świetnie czuje się na scenie, lecz także jest dobrym organizatorem. Jego talenty mogą być przydatne w... Zakopanem.

Jacek Kurski pomoże organizować imprezę w Zakopanem? Może też zaśpiewać

Przez lata "konikiem" Jacka Kurskiego był organizowany w stolicy polskich Tatr "Sylwester Marzeń" w TVP. Nowy burmistrz Zakopanego ma teraz inny pomysł na zimowe imprezy. Wprost mówi o tym, że pomóc mógłby nie kto inny niż... Jacek Kurski. Kroi się duże przedsięwzięcie, choć w nowej formule. - To powinna być impreza lokalna, folklorystyczną, promującą naszych lokalnych artystów. Ale na mniejszą skalę, tak żeby nie była uciążliwa dla mieszkańców - wskazał nowy włodarz miasta w rozmowie z "Faktem". - Rozmawiamy z różnymi firmami na ten temat organizacji takich imprez, z nikim nie wykluczamy współpracy. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, którzy będą chcieli z nami w tym uczestniczyć. Także z panem Kurskim, o ile tylko się do nas w tej sprawie zgłosi - dodał burmistrz Zakopanego. Podpowiadamy: Jacek Kurski mógłby pomóc nie tylko przy organizacji, lecz także na scenie. Utalentowanych wokalistów w końcu nigdy za wiele.

