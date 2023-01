Cała Polska mówiła o romansie Kydryńskiego. Kunicka wspominała: "Ostrzegano mnie przed nim"

Te zdjęcia wzruszają do łez

Halina Kunicka i Lucjan Kydryński stanęli na ślubnym kobiercu w 1968 roku. Zanim jednak sformalizowali związek, oboje musieli rozwieść się z poprzednimi małżonkami. Ich szczęście przerwała śmierć Kydryńskiego, który odszedł w 2006 roku. W książce "Halina Kunicka. Świat nie jest taki zły" wokalistka opowiadała, że inni ostrzegali ją przed ukochanym...

Pierwsze małżeństwo Lucjana Kydryńskiego. Głośno mówiło się o jego romansie

O pierwszym małżeństwie Kydryński nie mówił nieraz wcale. Jak przypomina Pomponik, w autobiograficznej publikacji "Przejazdem przez życie. Kroniki rodzinne" nie pojawia się nawet imię jego pierwszej żony, z którą związany był przez 16 lat. Wspomniał jedynie, że studiowała ona dziennikarstwo i razem z nim poszła na historię sztuki, a gdy ukończyła studia, otrzymała angaż u konserwatora zabytków.

Portal przypomina, że w Sopocie plotkowało się o jego romansie z Elżbietą Czyżewską, gwiazdą lat 60., z którą poznał się, gdy ta miała 26 lat. Pogłoski trafiły również do pierwszej żony Lucjana Kydryńskiego, ta jednak nie przejęła się nimi.

Mówiło się, że konferansjer i Czyżewska mają się ku sobie, co po latach potwierdziła sama zainteresowana. Jak mówiła, nie chciała zbudować poważnej relacji z Kydryńskim, a wzbudzić zazdrość Jerzego Skolimowskiego, który porzucił ją dla innej kobiety. Jak donosi Pomponik, mówiono o kryzysie w związku Lucjana Kydryńskiego i o tym, że Elżbieta Czyżewska miałaby zostać... kolejną żoną konferansjera!

Związek Haliny Kunickiej i Lucjana Kydryńskiego. By być razem, oboje zostawili byłych małżonków

Istotnie, małżeństwo Lucjana Kydryńskiego w 1964 roku nie miało się najlepiej, co konferansjer potwierdził w "Kronikach rodzinnych", pisząc: "Powoli przyzwyczajałem żonę do myśli o rozwodzie". Doszło do niego cztery lata później. Mężczyzna związał się z Haliną Kunicką.

Zarówno Kydryński, jak i jego żona musieli zakończyć poprzednie małżeństwa, by stanąć na ślubnym kobiercu. "Musieliśmy podjąć zdecydowane kroki. Trzeba było pożegnać dotychczasowe związki. Zostawiliśmy nasze domy... Nie wyobrażaliśmy sobie, że nie będziemy razem" - mówiła cytowana przez Pomponika Kunicka, która w 1968 roku poślubiła Lucjana Kydryńskiego. Para poznała się na początku lat 60. w warszawskim klubie "Pinezka", ale prawdziwym przełomem była ich wspólna podróż. Tak narodziła się między nimi więź, o której piosenkarka opowiadała w rozmowie z "Vivą!". Świadkami na ich ślubie zostali Edyta Wojtczak i Jerzy Połomski.

Halina Kunicka słyszała, co mówiono o Kydryńskim. Wokalistka nie słuchała pogłosek

Na łamach książki "Halina Kunicka. Świat nie jest taki zły" wokalistka opowiedziała, co mówiono jej o Lucjanie Kydryńskim. Jak wyznała, docierały do niej plotki na jego temat.

"Ostrzegano mnie przed nim. Że to straszny człowiek, bawidamek, lowelas. Nie zważałam na te wszystkie ostrzeżenia. Wiedziałam, że Lucjan ma opinię kobieciarza i uwodziciela. Ale mnie to nie interesowało" - czytamy na łamach publikacji.

Przez wiele lat byli ze sobą szczęśliwi. Na drodze ich miłości stanęła śmierć Kydryńskiego, którego zabrakło w 2006 roku.

"Przydarzyło nam się coś, czego życzyłabym każdemu. Spotkanie drugiej osoby i drugiej duszy, wspólne wędrowanie przez świat. Spędziłam z Lucjanem najwspanialsze lata życia" - czytamy w cytowanym przez Pomponika fragmencie publikacji "Świat nie jest taki zły".