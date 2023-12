Cała prawda o związkach Gabriela Seweryna. Przyjaciółka rodziny ujawnia intymne szczegóły z życia projektanta

Jeśli wierzyć w zapewnienia Gabriela Seweryna - trwający 18 lat związek z Rafałem Grabiasem od wielu lat miał być fikcją. Udział w programie miał im pomóc.

- Najzwyczajniej w świecie utrzymywałem fikcję, z której - mimo wielkich chęci - nie potrafiłem się wyzwolić. Potrzebowałem specjalistycznej pomocy i skończyłem u psychiatry. Pan doktor Jakub Nestorowicz z Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa w Warszawie uratował mi życie! Miesiącami za rączkę wyprowadzał mnie z toksycznego związku. Nie obyło się bez psychotropów - ujawnił w jednym z wywiadów. - Nie ja pierwszy dopuściłem się zdrady. Nie mówiąc już o tym, że w moim związku od sześciu lat nie było seksu - dodał.

Po tych słowach były partner zagroził Sewerynowi pozwem o zniesławienie. Wtedy też projektant zdecydował się nie wypowiadać publicznie o swoim ex. W tym czasie zaczął budować nowy związek. Kamil Bieła skradł jego serce.

- Wniósł w moje życie radość, bez niego byłbym pewnie sfrustrowanym starszym panem. Narzekałbym na wszystko i marudził. A tak jestem pełen wigoru i chęci do życia - mówił w wywiadzie dla myglogow.pl. Wspominał także, że muszą mierzyć się z ogromnym hejtem ze strony internautów i ludzi na ulicach. - Na własnej skórze odczuwam uprzedzenie i wrogość do osób homoseksualnych. Myślę, że pod tym względem jest teraz gorzej niż za komuny. Ale ja nie zamierzam ukrywać się ze swoją miłością! - tłumaczył.

Przed śmiercią, Gabriel zdradził, że z Kamilem, chcieli otworzyć się na osobę trzecią. - Znam małżeństwa heteroseksualne, w których on czy ona latami mają kochanków i kochanki. Nie brakuje też związków, gdzie rodzą się dzieci pozamałżeńskie. I jakoś to nikogo nie gorszy. Wśród gejów takie sytuacje również się zdarzają. Powiem wprost - obecnie jesteśmy z Kamilem na etapie poszukiwania trzeciego partnera - oświadczył.

W szczęście pary nie wątpiła ich przyjaciółka Ewelina Ruckgaber (†37 l.). Aktorka zapewniała, że relacja Seweryna i Grabiasa nie była sielanką. „Gdy ostatni raz widziałam się z Gabrielem, to powiedział mu jasno i wprost: „Ewelina! Ja nie chcę mieć kontaktu z tym człowiekiem! On zniszczył mi życie. Kocham mojego partnera Kamila i błagam, jak spotkasz Rafała, to do niego nie podchodź" - to są jego słowa. Trochę dużo jest negatywnych komentarzy odnośnie Kamila, nie wiedziałam, że tak dużo osób uważa, że to on sprowadzał Gabriela na złą drogę. Ja widziałam w nich zakochanych ludzi. I przede wszystkim liczyłam się ze zdaniem Gabriela, że go kocha i że chce uszanowania jego decyzji" - przyznała.