Caroline Derpieński budzi wielkie emocje właściwie od początku, kiedy pojawiła się w Polsce. Teraz znów jest głośno o "dollarsowej królowej", tym razem za sprawą filmu Krzysztofa Stanowskiego, który ten postanowił o niej nagrać. Wydawać by się mogło, że pierwsza odsłona wideo okazała się dla Derpieński dość łagodna, choć kolejne nagrania są już nieco mocniejsze. Ogromnym konfliktem, na miarę sprawy z Natalią Janoszek, trudno to jednak nazwać. Tymczasem Caroline Derpieński pojawiła się ostatnio w VOX FM, gdzie odniosła się między innymi do Stanowskiego. Opowiedziała również o tym, kiedy na dobre zacznie karierę muzyczną, jak wspomina życie w Białymstoku i gdzie widzi siebie za dziesięć lat? To nie wszystko.

Caroline Derpieński zdradza plany na przyszłość! Tak szczera dawno nie była. Wiele osób będzie zaskoczonych

Wiele osób może być zaskoczonych tym, gdzie Derpieński widzi się za dziesięć lat, jaka czeka ją przyszłość, czy zamierza zawojować świat mody i dlaczego "nie ruszy się bez obstawy ochroniarzy". - Caroline Derpieński tuż po przylocie do Polski, w towarzystwie swoich ochroniarzy udzieliła nam wywiadu. "Dollarsowa królowa" zdradziła wiele smaczków związanych ze swoimi planami na przyszłość, opowiedziała po co odwiedziła Polskę, co myśli o Krzysztofie Stanowskim oraz ile ostryg potrafi zjeść na raz - zapowiedział VOX FM. - Na co dzień mieszka w Miami, gdzie podbija czerwone dywany, pozując w blasku fleszy w drogich kreacjach. Choć mało jest dowodów na to, media okrzyknęły ją “najpopularniejszą Polką w Miami”. Jej partnerem jest 60-letni milioner, Krzysztof Porowski 2. Warto dodać, że Caroline jest niezależną finansowo kobietą i może sobie pozwolić na luksusowe prezenty. Jeździ Rolls-Royce'em - czytamy. Całą rozmowę z Derpieński znajdziecie w wideo poniżej.

CAŁA JA: CAROLINE DERPIENSKI - Zawsze czuję się królową, nawet w piżamie