Chaim Topol nie żyje! Grał główną rolę w słynnym "Skrzypku na dachu"

Legenda musicalu nie żyje! Jak powiadomili przedstawiciele biura prezydenta w Izraelu, odszedł sławny aktor Chaim Topol (+88 l.). Izraelski artysta znany był przede wszystkim jako odtwórca głównej roli w słynnym filmie "Skrzypek na dachu" z 1971 roku w reżyserii Normana Jewisona. Wcielił się tam w Tewjego Mleczarza, który w sławnej pieśni snuł marzenia o tym, co by zrobił, gdyby stał się nagle bogaty. Rola ta przyniosła niezapomnianemu Chaimowi Topolowi nagrodę Złotego Globu dla najlepszego aktora filmu komediowego lub musicalowego oraz nominację do Oskara jako najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Kim był Chaim Topol? Historia kariery izraelskiego aktora

Chaim Topol urodził się w 1935 roku w Tel Awiwie. Zaczynał jako aktor grający w przedstawieniach organizowanych przez wojsko. Potem założył własną grupę teatralną. Przełom w jego karierze nastąpił właśnie po występie u Normana Jewisona. Wielu fanów "Skrzypka na dachu" nie wyobraża sobie nikogo innego w roku Tewjego Mleczarza. Chaim Topol zagrał też w takich filmach, jak "Tylko dla twoich oczu", "Wichry wojny" czy "Flash Gordon".

Sorry to hear of the death of talented actor & singer Chaim Topol aged 87, here in Fiddler On The Roof singing his most memorable song. RIP Topol pic.twitter.com/3cQZE0S0yA— John Pitchford🌹💙 (@Johnnypapa64) March 9, 2023

