Charyzma, która rozpala pokolenia. Dlaczego fanki wciąż kochają Panasewicza?

Gwiazda "Na dobre i na złe" ujawniła się jako "kobieta osobna"! Co to znaczy?

Janusz Panasewicz - polski rockowy amant

Chociaż w Lady Pank nie brakowało barwnych postaci, to właśnie Panasewicz cieszył się największym uwielbieniem żeńskiej części publiczności. Jego wygląd – nonszalancki uśmiech, ciemne okulary i skórzana kurtka – był niemal synonimem „bad boya”, który jednocześnie potrafił wrażliwie śpiewać o miłości i życiowych rozterkach. Dla młodych dziewczyn w czasach PRL-u, gdy muzyka rockowa była odskocznią od szarej codzienności, Panasewicz stał się symbolem wolności i buntu.

Był nieosiągalny, ale jednocześnie wydawało się, że każdy uśmiech czy spojrzenie na koncertach jest kierowane właśnie do mnie

– wspomina jedna z fanek tamtych lat.

Nie ma mowy o Lady Pank bez wspomnienia o koncertach, które zamieniały się w prawdziwe spektakle uwielbienia. Na widowni dominowały piski i krzyki młodych fanek, które rywalizowały o to, by zwrócić na siebie uwagę swojego idola. Nie brakowało przypadków omdleń z emocji, prób przedarcia się na scenę czy rzuconych na nią kwiatów, listów, a nawet części garderoby.

Czasem fanki potrafiły być bardzo śmiałe – próbowały dostać się za kulisy, wręczając ochronie swoje numery telefonów i listy miłosne wspominał w wywiadach Panasewicz. Bezpośrednio do muzyka też napływały setki listów, w których dziewczyny opowiadały o swoich uczuciach. Nie brakowało również plotek i mitów na temat relacji Panasewicza z niektórymi fankami. W latach 80. pojawiały się historie o dziewczynach, które porzucały wszystko, by jeździć za zespołem po całej Polsce, śledząc ich każdy koncert.

Koncerty Lady Pank dziś – od młodych dziewczyn po pokolenie ich mam

Ciekawostką jest fakt, że Panasewicz wciąż przyciąga na koncerty tłumy fanek, choć zmieniło się pokolenie. Na występach Lady Pank można spotkać zarówno kobiety, które były jego wielbicielkami w latach 80., jak i ich córki, które dziś odkrywają tę muzykę na nowo.

Moja mama była na koncercie Lady Pank w 1986 roku, a teraz chodzimy na koncerty razem!

– mówi jedna z młodszych fanek. Janusz Panasewicz to jeden z nielicznych artystów, którzy w tak naturalny sposób łączą modę z osobowością. Jego styl podoba się nie tylko fanom muzyki Lady Pank, ale także młodszym pokoleniom, które szukają w modzie autentyczności i wyrazistości. Może w tym tkwi tajemnica jego powodzenia? Na scenie jest ikoną rocka, ale pod maską gwiazdy kryje się człowiek pełen pasji, który znajduje radość w prostych, codziennych chwilach. To doskonałe przypomnienie, że prawdziwy rock’n’roll to coś więcej niż tylko muzyka – to sposób na życie w zgodzie z sobą. A to jest bardzo pociągające!

Janusz Panasewicz w Esce Rock - Organek gościem Lady Pank na MTV Unplugged Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.