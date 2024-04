"Chłopaki do wzięcia". Jaruś nie rozpacza po rozstaniu z żoną Gosią. Z zapałem poszukuje nowej kobiety

Jarek Mergner to jeden z bohaterów hitowej serii "Chłopaki do wzięcia". Widzowie śledzą jego losy już od kilku lat, wielu z nich mu kibicuje w poszukiwaniach jego drogi. A ma w tym sporo zapału, wystarczy prześledzić jego social media. Znajdziemy tam różne próby - od filmików kulinarnych po popisy wokalne. Teraz jednak Jarka bardziej od kariery zaprzątają sprawy prywatne.

Jaruś znów jest chłopakiem do wzięcia. Takiej kobiety szuka

Ale od początku. Jarek zgłosił się do programu, by znaleźć towarzyszkę na całe życie. Marzenie to zrealizował, na oczach całej Polski rozwijał się z jego związek z Małgorzataą, która poślubił w 2022 roku. Niestety uczucie nie przetrwało i Jarek w oryginalny sposób poinformował o rozstaniu z Gosią. Osobiste nagranie było dla niego zbyt bolesne, wiec smutne wieści przekazał jego kolega. Tomasz w obecności przytakującego Jarka wyjaśnił, że jest on ponownie chłopakiem do wzięcia.

Najwyraźniej czas leczy rany, bo Jarek już rozgląda się za nową kobietą. - No, dla mnie musi być kobieta taka rozgrzana, żeby mogli odejść wszystkie smutki, no… Ja już jestem, mieszkanko mam, papużkę mam, pieska i tylko brak kobiety (…). Chciałbym poznać taką, żebym mógł z nią chodzić gdzieś na spacery, czy wiesz, spędzać czas, a teraz to, mówię, jestem sam - wyznaje w nagraniu zamieszczonym na TikToku.

"Chłopaki do wzięcia". Żona Jarusia przeszła metamorfozę!