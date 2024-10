Christina Aguilera jest tak chuda, że zaraz pająk ją za obraz wciągnie! Niepokojąca metamorfoza

Christina Aguilera dołącza do coraz dłuższej listy gwiazd, które w ostatnim czasie przeszły imponującą metamorfozę. Artystka dosłownie niknie w oczach! I choć nigdy nie należała do osób otyłych, prezentując się świetnie i zdrowo, to teraz - zdaniem fanów - ogromny spadek wagi jest wręcz niepokojący. Niepokój wzmaga się przede wszystkim z uwagi na plotki, które w ostatnim czasie nabierają na sile. Chodzi o tabletki na cukrzycę, którym rzekomo faszerują się zagraniczne gwiazdy, by szybko stracić nadprogramowe kilogramy. Tyle że takie leki nie pozostają bez wpływu na nasze zdrowie i w dłuższym okresie mogą mieć katastrofalne skutki. Nigdy nie powinniśmy czegoś takiego łykać bez konsultacji z lekarzem, na co licznie wskazują obecnie eksperci. Czy Christina Aguilera po prostu zastosowała jakąś rygorystyczną dietę, połączoną z treningiem, czy może padła ofiarą medykamentów - nie wiadomo. Faktem jest jednak, że zmiana w jej ciele jest bardzo duża. Szczegóły poniżej.

Christina Aguilera chuda jak przecinek. Fani nie dowierzają: "Christina, to naprawdę ty?"

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak odchudzona Christina Aguilera śmieje się i dokazuje. Wygląda jak zupełnie inna osoba. Wcześniej mogliśmy też zobaczyć zdjęcia ze ścianek, na których gwiazda pręży się i wdzięczny do obiektywów. W komentarzach trwa gorąca dyskusja na temat jej wyglądu.

- Christina, to naprawdę ty? (...) Wygląda na niedożywioną. (...) Pamiętaj, zdrowie jest najważniejsze - piszą licznie internauci w komentarzach pod zdjęciami i filmami artystki w mediach społecznościowych.

Oczywiście trudno wyrokować czy oceniać, co leży u podstaw zmiany, jaka nastąpiła w wyglądzie Christiny Aguilery. Gwiazda wie najlepiej sama, co było źródłem metamorfozy. Z jednym warto się jednak zgodzić: najważniejsze jest zdrowie, a także to, by artystka sama ze sobą czuła się dobrze we własnej skórze. I tego jej życzymy.

