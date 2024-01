Cichopek i Kurzajewski zjechani za wsparcie WOŚP. Internauci nie mają litości, wytykają im HIPOKRYZJĘ

Od ponad 30 lat w Polsce organizowany jest wielki społeczny zryw. Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy otwiera portfele i serca Polaków. Większość z nas chce dołożyć choć niewielka cegiełkę, aby razem zrealizować wspólny cel, założony i ogłoszony wcześniej przez Jerzego Owsiaka i jego fundację. Poprzednie władze nie wspierały akcji, a związana z nimi telewizja publiczna nie tylko jej nie nagłaśniała, ale wręcz dyskredytowała. Gwiazdy TVP unikały wypowiadania się na ten temat, choć z pewnością byli tacy, którzy po cichu wspierali zbiórkę. Po zmianie rządu i rewolucji w TVP w tym roku istnieje duża szansa na zmianę tej sytuacji, a celebryci z wiązani od wielu lat z telewizja publiczną już bez obaw o posadę zaczynają promować wydarzenie. Tak zrobili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zachęcają do wpłat na WOŚP. Internauci podzieleni - od zarzutów o hipokryzję po zrozumienie i radość

Prezenterzy zamieścili na swoich profilach posty zachęcające do wpłat na rzecz Orkiestry. "Kochani! Kto z Was chciałby w tym roku zagrać razem z @fundacjawosp?My mamy na to świetny sposób - w tym roku wspieramy 32. Finał przez #SerduszkoNFT!(...) Nie czekaj - pomóż teraz!" - czytamy w opisie. Niestety wielu internautów uznało ten odruch serca za hipokryzję. Pod postem zaroiło się od negatywnych ocen celebrytów. "Gdzie byliście przez ostatnie lata ? Jakoś nie było was widać jak TVP było pod rządem Jarosława" - zapytała wprost jedna z internautek. "Jak to strach o stanowisko pracy zmienia poglądy", "Ale jesteście hipokrytami - jakie to słabe" - dodały inne osoby.

Fani doceniają zmianę frontu. ""Super, że wreszcie możecie przestać ukrywać się ze swoimi poglądami"

Ale wśród fanów Kasi i Maćka znalazły się także osoby, które doceniły ich gest, i potrafiły spojrzeć na sprawę z zupełnie innej strony. "Super, że wreszcie możecie przestać ukrywać się ze swoimi poglądami" - zauważono. "Właśnie na przykładzie Kasi i Maćka widać jaki reżim polityczny panował w telewizji „publicznej". Serce się raduje że w końcu mogą być sobą, a żal że nie mogli wcześniej", "Mam pytanie do wszystkich osób negatywnie komentujących - czy Wy w pracy robicie wszystko co chcecie czy to. co szef od Was oczekuje?". A wy jak oceniacie zachowanie słynnych Kurzopków?

