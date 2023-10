Co dalej z filmem "Sami swoi. Początek"? Anna Dymna zdradziła nieznany szczegół

Adam Bobik i Karol Dziuba wcielą się w role Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula w komedii „Samo swoi. Początek”. Prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów, reżyseruje Artur Żmijewski. – Chcę zrobić film, który będzie zrozumiały dla współczesnego widza, który wytłumaczy genezę sporu Pawlaków i Karguli oraz opisze świat, w którym żyli przed przybyciem na Ziemie Odzyskane. Chcę, żeby była to zupełnie nowa, uniwersalna opowieść o nas – takich, jakimi jesteśmy na co dzień, z wszystkimi wadami i zaletami. Niezależnie od miejsca, w którym żyjemy – mówi. – W jednym z wywiadów Andrzej Mularczyk powiedział: „Prawdziwa komedia musi bawić i wzruszać”. I właśnie taką komedię chcę zrealizować! – dodaje.

"Sami swoi. Początek" - data premiery

W filmie wystąpi Anna Dymna, która zagrała także w dwóch ostatnich częściach "Samych swoich" z lat 70. O szczegółach swojego udziału w przedsięwzięciu napisała na Facebooku. Zdradziła przy okazji datę premiery!

"Zakończyły się zdjęcia do filmu Sami swoi. Początek. Ostatni dzień na planie Anna Dymna spędziła w towarzystwie dużej grupy statystów. Współpracę podsumowały podziękowania i oklaski. "Kiedy dostałam ten epizod, to pomyślałam, że to znakomita okazja, by odbyć taką cudowną podróż w czasie, do przodu, do tyłu. […] Jesteśmy aktorami i mamy taką okazję, że podróżujemy w dziwnych czasach. To podróż do innego czasu, kiedy był inny świat, inni ludzie" – powiedziała aktorka. Premiera filmu jest zaplanowana na 10 listopada tego roku" - czytamy.

