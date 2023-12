Co on wygaduje?! 85-letni Bohdan Łazuka wypalił o Dodzie i jej mamie! Wstyd?

Duet Doda - Bohdan Łazuka

Bohdan Łazuka i Doda kilka lat temu nagrali wspólną piosenkę "Między nami pokój", do której nakręcony został nawet teledysk. Aktor był wprost oczarowany piosenkarką. - Pięknie śpiewa, tańczy. Śliczna! Naprawdę śliczna! Jestem nią zauroczony, wręcz w niej zakochany! - wyznał podekscytowany Bohdan Łazuka. Na krążku, oprócz kawałka nagranego z Dodą, znalazły się piosenki śpiewane przez słynnego artystę z innymi wykonawcami. Największe emocje jednak wzbudzał oczywiście duet Bohdan Łazuka - Doda. Temat powrócił w rozmowie artysty z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim.

Bohdan Łazuka wypalił o Dodzie i jej mamie! Co on wygaduje?!

Ten pierwszy w swoim stylu spytał, czy Doda "mieści się w jego oczekiwanych parametrach". - Ona jest jeszcze w kategoriach tęsknoty. (...) Dlatego, że ma za mały biust - wypalił Bohdan Łazuka. To jednak nie wszystko. Aktor brnął dalej! - I ona teraz jeszcze, nie wiem, to jest tak jak kobieca domena, schudła. Ja przychodzę, patrzę, "gdzie jest Doda?", a ona tu stoi - pogrążał się Bohdan Łazuka. - Ale gdyby żyła w twoich czasach, to chciałbyś z nią skrócić dystans? - dopytywał Kuba Wojewódzki. - Ja znam swoje miejsce w szeregu i wolę w takiej sytuacji pozostać w kategoriach jej wielbiciela, naprawdę. To miła pani bardzo, jest inteligentna, dowcipna i tak dalej, ale tak sobie pomyślałem "Bodziu", do siebie tak powiedziałem, "spójrz w PESEL" - wyznał aktor, który pochwalił się tym, że poznał także mamę Dody. Kuba Wojewódzki nie byłby sobą, gdyby nie spytał o to, czy to właśnie ona bardziej zainteresowała artystę. - W tym sensie, że ona uprzedziła mnie w próżności, którą każdy z nas w jakimś tam stopniu posiada i powiedziała, że bardzo lubi pana Łazukę, jak występuje - odparł słynny aktor. Jak myślicie? Wstyd takie rzeczy opowiadać tak wybitnemu artyście?