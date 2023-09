Co się dzieje ze zdrowiem dawno niewidzianej Anny Seniuk? Niepokojące zdjęcia!

Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński na planie serialu "Czterdziestolatek" przed lat skradli serca publiczności. Do dzisiaj wiele osób wraca do tej produkcji z sentymentem. Aktorka niedawno obchodziła okrągłe 80 urodziny. Na próżno szukać jej na ściankach i show-biznesowych eventach. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i wybrała się na premierę musicalu "Czterdziestolatek". Uwagę przykuła ręka Anny Seniuk. Widać, że aktorka musiała doznać kontuzji!

Anna Seniuk kontuzjowana! Co ze zdrowiem aktorki?

Na premierze musicalu przybyło bardzo dużo znamienitych polskich gwiazd. Wśród nich Anna Seniuk, która uśmiechała się od ucha do ucha. Ubrana była w długą niebieską sukienkę, a także białe buty na płaskiej podeszwie. Jednak to, co rzuca się w oczy, to opatrunek, przypominający temblak, który był zawinięty na ręce aktorki. Widocznie ostatnio musiała doznać jakiejś kontuzji. Mimo tego nie opuszczał jej uśmiech i celebrowała premierę musicalu.

Życzymy dużo zdrowia dla Pani Anny!

