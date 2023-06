Magda Gessler w odważnej sesji. Oskarżają ją o przeróbki! Awantura!

Kurzajewski przeżyje to po raz pierwszy. Cichopek trzyma kciuki!

Magda Gessler pojawiła się na okładce nowego wydania magazynu "Viva". Restauratorka już za kilka tygodni skończy 70 lat. Pomimo to nie boi się odważnych zdjęć. Magda Gessler pozuje bez ubrań, zasłaniając się jedynie... gazetą. Na pierwszym planie są jej zgrabne nogi.

Fani komentują odważną sesję Magdy Gessler

Celebrytka dodała okładkowe zdjęcie na Instagrama. Oprócz zachwytów pojawiły się także oskarżenia o retusz.

Magda Gessler odpowiedziała na jeden z komentarzy, pisząc, że to zazdrość, a fotograf wykonała dobrze swoją pracę. Ponadto Gessler wspomniała, że w ostatnim czasie ubyło jej kilogramów. Wypowiedziała się także autorka zdjęć. - Mogę przesłać oryginał z sesji na maila. W to wchodzi praca paru dobrych profesjonalistów, a Magda to prawdziwa PETARDA. Świetnie nam się pracowało - napisała Marlena Bielińska.

To nie koniec. Następnego dnia gwiazda TVN dodała nowe zdjęcie zza kulis. - Daj mi nogę daj mi nogę ... noga moja ... nie zmieniona .. ha ha (pisownia oryginalna) - napisała Magda Gessler.

