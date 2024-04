Marcin Bosak w czepku (?) na głowie odwraca uwagę od nowej partnerki. "Boże, w co on się ubrał?"

Dagmara Kaźmierska była jedną z barwniejszych postaci w tegorocznej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", jeśli nie nawet tą najbarwniejszą. Była, ponieważ "Królowa życia" właśnie ogłosiła w mediach społecznościowych, że ze względu na problemy zdrowotne jest zmuszona zrezygnować z dalszego udziału w show. Nie pokonali jej hejterzy, krytyczne uwagi internautów, ani nawet czarna mamba Iwona Pavlović czy pozostali jurorzy, dający jej niskie noty. Kaźmierska przechodziła z odcinka na odcinek głosami widzów, u których wzbudzała dużą sympatię, mimo że faktycznie nie czyniła większych postępów tanecznych. - Muszę zrezygnować z programu, nie mogę już dla was tańczyć, rozweselać was swoim tupaniem kopytkiem. Niestety z tym żebrem jest tak ogromny problem, Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć. Nie dało rady - powiedziała Dagmara Kaźmierska, wyznając, że sprawy zaszły tak daleko, że miewa nawet problemy z oddychaniem. To nie wszystko, wiemy też, jak na jej decyzję zareagował syn Conan. Okazuje się, że miał w tym duży udział. Padły stanowcze słowa do mamy.

Conan nie mógł dłużej patrzeć na cierpienie Kaźmierskiej! Tak zareagował na odejście mamy z "Tańca z Gwiazdami"

Syn Dagmary Kaźmierskiej, Conan, także zabrał głos w kontekście odejścia jego mamy z programu "Taniec z Gwiazdami". Padły stanowcze słowa, miał swój udział w jej rezygnacji. Nie mógł dłużej patrzeć na to, jak jego ukochana mama cierpi.

- Niestety kochani nie mogę się na to godzić, już za dużo. I tak się godziłem, że mama tańczyła, choć widziałem, że tak eksploatowała te nogi, do tego jeszcze doszło złamane żebro - powiedział Conan Kaźmierski na nagraniu, które udostępniła na Instagramie Dagmara.

Zapewne znajdą się tacy, których ta informacja ucieszy, ale mnóstwo fanów "Królowej życia" jest załamanych. Grożą bojkotem show, mówią, że bez niej nie będą oglądać programu. Pozostaje nam życzyć Dagmarze szybkiego powrotu do zdrowia.

