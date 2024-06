Marcin Hakiel będzie miał trzecie dziecko. Dagmara Kaźmierska reaguje! To daje do myślenia

Córka Czesława Niemena krytykowana po występie na festiwalu Opole 2024. Natalia Niemen wpadła w dziką furię!

Tegoroczny festiwal w Opolu zaserwował widzom moc atrakcji. Jedną z nich był specjalny występ córki Czesława Niemena. Natalia Niemen zaśpiewała utwory słynnego taty, a jej występ podzielił internautów. Na opolskiej scenie wybrzmiał m.in. nieśmiertelny "Dziwny jest ten świat". Niektórzy byli zachwyceni, inni - delikatnie mówiąc - podeszli do tego z większą rezerwą. Uwagę widzów zwrócił nie tylko śpiew artystki, lecz także jej... niesforny dekolt. Gdy Natalia Niemen występowała estradzie festiwalu Opole 2024, można było odnieść wrażenie, że przy każdym ruchu, jej piersi dosłownie chcą wyskoczyć. To jednak pikuś w porównaniu do tego, co wypisywali w sieci hejterzy. Córka Czesława Niemena nie wytrzymała i w mocnych słowach odniosła się do krytyki. Wygląda na to, że Natalia Niemen wpadła w dziką furię!

Natalia Niemen o hejcie. Mówi, co jest "chore i nienormalne"

W rozmowie z Pudelkiem córka Czesława Niemena nie gryzła się w język. - Po pierwsze, nie zostałam skrytykowana, a zalana hejtem. Słowo "krytyka" z definicji oznacza merytoryczne uwagi fachowca danej dziedziny wobec ucznia pragnącego rozwinąć swoje umiejętności w tej dziedzinie. Krytyką nie jest obrzucanie obcej osoby błotem, obrażanie jej w sposób jawny (inwektywy) oraz zawoalowany (pozorna kultura z wysublimowanymi elementami ironii i sarkazmu). Jak powiedziała moja koleżanka, muzyk: "Lecz ludzi ze złym gustem jest więcej"… nie mogłabym tego swoistego aktu zbiorowej, bezinteresownej agresji lepiej skomentować - stwierdziła, nawiązując do słów ze szlagieru jej ojca. Na tym jednak Natalia Niemen nie poprzestała. - Czytelnicy portali plotkarskich mają takie, a nie inne gusta, a także pewien poziom kultury, który nie pozwala im siedzieć cicho w sytuacjach, kiedy człowiek dobrze wychowany milczy. Jednym podoba się to, innym tamto. I to jest zdrowe i normalne. Chore i nienormalne jest jednak, kiedy człowiek sfrustrowany, zakompleksiony, smutny i przemocowy potrzebuje się wyżyć na kimś, kto nie trafia w jego gust i nazywa to krytyką oraz prawem do opinii - zaznaczyła artystka. Dodała jeszcze, że współczuje ludziom, którzy mają "tak nudne i smutne życie, że muszą interesować się życiem innych i poświęcają swój cenny czas i energię na krzywdzenie bliźniego. Ostro!

